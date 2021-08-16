Афганский самолет разбился в Узбекистане после удара системы ПВО

Катастрофа афганского самолета в Узбекистане произошла из-за того, что по нему сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Самолет пытался незаконно пересечь границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на gazeta.uz .

Сообщается, что военный самолет из Афганистана, который разбился в Шерабадском районе Сурхандарьинской области, был остановлен силами ПВО узбекской армии. В Министерстве обороны прямо не говорят, был ли афганский самолет сбит.

В то же время ведомство подтвердило, что проводится расследование. По предварительным данным жертв нет.

Отметим, ранее сообщалось о падении афганского самолета на юге Узбекистана. Также известно, что двое военнослужащих Афганистана были госпитализированы. А пассажирам якобы удалось покинуть падающий самолет с помощью парашютов.