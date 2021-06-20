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В аэропорту "Борисполь" поймали иностранца с бриллиантами на 1 млн гривен

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Воскресенье 20 июня 2021 18:34
В аэропорту "Борисполь" поймали иностранца с бриллиантами на 1 млн гривен Фото: в аэропорту "Борисполь" поймали иностранца с бриллиантами на 1 млн гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В аэропорту "Борисполь" пограничники и таможенники провели досмотр багажа и ручной клади одного из пассажиров рейса "Тель-Авив - Киев". У него обнаружили партию бриллиантов стоимостью около 1 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Драгоценные камни иностранец перемещал с нарушением украинского законодательства.

"В разных местах ручной клади гражданина Израиля 1962 года рождения правоохранители обнаружили браслет из белого золота и кольцо, украшенные бриллиантами, а также два бриллианта желтого цвета с сертификатами "GIA" общим весом 2.21 карат", - говорится в сообщении.

По предварительной оценке, стоимость драгоценных камней составляет около 1 млн гривен.

"По результатам осмотра составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 471 ТКУ", - говорится в сообщении.

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