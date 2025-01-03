В аеропортах Німеччини стався масштабний збій
У аеропортах по всій Німеччині стався масштабний збій у п'ятницю, 3 січня. Перестала працювати комп'ютерна система поліції для перевірки пасажирів на в'їзді
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
Представник поліції в аеропорту Франкфурта підтвердив Bild, що стався масштабний збій.
"Нашим колегам доводиться виконувати багато речей вручну, які раніше робила система. На даний момент ми все ще виправляємо", - сказав він.
Причини збою поки що невідомі.
Також німецькі ЗМІ повідомлять про довгі черги в зоні безпеки аеропорту Дюссельдорфа. Деякі пасажири чекали по дві години.
В аеропорту зазначили, що наразі неможливо потрапити до Німеччини з країн, які не входять до Шенгенської зони.
Нагадаємо, у липні 2024 року по всьому світу спостерігався глобальний IT-збій, пов'язаний із взаємодією антивірусу Crowdstrike та Windows. Через що виникли проблеми у роботі банків, аеропортів, "лягла" Лондонська біржа і не тільки.
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