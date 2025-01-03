В аеропортах Німеччини стався масштабний збій

У аеропортах по всій Німеччині стався масштабний збій у п'ятницю, 3 січня. Перестала працювати комп'ютерна система поліції для перевірки пасажирів на в'їзді

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

Представник поліції в аеропорту Франкфурта підтвердив Bild, що стався масштабний збій.

"Нашим колегам доводиться виконувати багато речей вручну, які раніше робила система. На даний момент ми все ще виправляємо", - сказав він.

Причини збою поки що невідомі.

Також німецькі ЗМІ повідомлять про довгі черги в зоні безпеки аеропорту Дюссельдорфа. Деякі пасажири чекали по дві години.

В аеропорту зазначили, що наразі неможливо потрапити до Німеччини з країн, які не входять до Шенгенської зони.