Аэропорт Ярославского и лоукост Ryanair установили прямое сообщение между Харьковом и Будапештом

Фото: Международный аэропорт "Харьков" (hrk.aero)

Международный аэропорт "Харьков" продолжает расширение географии полетов

Международный аэропорт "Харьков", принадлежащий известному бизнесмену Александру Ярославскому, совместно с крупнейшей лоукост- авиакомпанией Ryanair продолжает расширение географии прямого сообщения Харькова с ключевыми городами и столицами Европы, запустив в ночь на 17 января 2020 года первый прямой рейс из Харькова в Будапешт. Об этом ообщила пресс-служба компании-оператора аэропорта "New Systems AM", входящей в группу DCH Ярославского", передаект РБК-Украина.

"Одним из приоритетов харьковского аэропорта является открытие новых рейсов в столицы и крупные города Европы. И мы рады, что один из наших основных партнеров, Ryanair, соединил прямым сообщением восточную Украину со столицей ещё одной страны — Венгрии. Теперь харьковчане и гости города смогут путешествовать в Будапешт по доступным ценам", - отметил коммерческий директор по авиационной деятельности Международного аэропорта "Харьков" Владислав Ильин.

Лоукостер Ryanair — крупнейшая авиакомпания Европы, география полетов которой охватывает свыше 2 тысяч направлений между 239 аэропортами 40 стран.

"Сотрудничество харьковского аэропорта Ярославского с этим авиаперевозчиком началось летом 2019 года. В июне было открыто сообщение Харьков-Краков, в октябре — перелёты в Вильнюс и Познань", - рассказывают в пресс-службе, добавляя, что в конце марта 2020 года "New Systems AM" откроет совместно с Ryanair направление Харьков-Варшава (аэропорт Модлин в 49 км от Варшавы), виполняя полеты дважды в неделю — по средам и воскресеньям.

"Компания Ryanair рада запустить рейсы из Харькова в Будапешт, которых раньше никогда не было. Они будут осуществляться дважды в неделю в течение зимнего и летнего сезонов 2020 года. Чтобы отпраздновать событие, мы выпустили билеты из Харькова всего лишь за 16,99 евро на путешествия до конца апреля. Их можно приобрести до полуночи 18 января на сайте Ryanair", -— прокомментировала открытие нового маршрута PR-менеджер Ryanair в Центральной и Восточной Европе и на Балканах Ольга Павлонка.

Авиалайнеры Ryanair будут осуществлять перелеты из харьковского аэропорта Ярославского в Будапешт по четвергам и воскресеньям. А с 1 июня прямые рейсы дважды в неделю из Харькова в Будапешт запустит также авиаперевозчик Wizz Air, и с этого времени харьковчанам станут доступны перелеты в венгерскую столицу четыре раза в неделю.

Отметим, что Международный аэропорт "Харьков" – один из ключевых инфраструктурных объектов харьковского региона. Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH в рамках подготовки подготовки к Чемпионату Европы по футболу в 2012 году. Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома.

Аэропорт входит в перечень лидеров среди украинских аэропортов по интенсивности обслуживания взлетов-посадок воздушных судов и количеству обслуживаемых путешественников на внутренних и международных рейсах.

В третьем квартале 2019 года аэропорт Ярославского, согласно данным Европейского отделения Международного совета аэропортов (ACI Europe), вошел в ТОП-5 наиболее динамично растущих воздушных гаваней Европы, обслуживающих до 5 миллионов пассажиров в год.

Кроме того, аэропорт Ярославского первым в Украине получил бессрочный сертификат соответствия наивысшим стандартам безопасности полетов и качества обслуживания, которые установлены Регламентом Еврокомиссии для аэропортов Европейского Союза.

Весной 2020 года Александр Ярославский планирует начать строительство нового аэровокзального комплекса международного уровня в Днепре.