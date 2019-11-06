Адвокат Порошенко: в деле моряков украинские следователи копируют действия российских

Фото: Илья Новиков (newstes.ru)

Новиков заявил, что ГБР повторяет действия российских следователей

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины повторяет действия российских следователей, когда решили расследовать так называемое дело украинских моряков 25 ноября 2018 года во время нападения военных РФ в Азовском море. Об этом заявил адвокат Илья Новиков, передает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Так, следственный судья Сергей Вовк назначил судебную экспертизу, в которой предлагается решить, были ли допущены нарушения военнослужащими, которые выполняли задания, и не привели ли они к тяжелым последствиям".

"Нам могут сейчас начать объяснять, что они ничего такого не имели в виду, и что ожидается, что экспертиза даст на это отрицательный ответ, и тем самым окончательно очистит моряков, но это все объяснения в пользу бедных. Если следователь ставит эксперту вопрос, он должен быть готов принять любой ответ. А руководитель следователя не должен делать публичных заявлений, которые потом оказываются неправдой", - написал Новиков.