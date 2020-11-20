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Адвокат Героев Небесной сотни оценил эффективность расследования дел Майдана

Киев, Пятница 20 ноября 2020 08:51
Адвокат Героев Небесной сотни оценил эффективность расследования дел Майдана
Фото: Революция Достоинства (РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Адвокат Героев Небесной сотни Павел Дикань считает не особо эффективной работу Госбюро расследований по делу Майдана. Он также считает, что передача материалов дела в ГБР и ознакомление с ними затянулись.

Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "Семь лет спустя. Что изменилось в расследовании дел Майдана".

Отметим, большинство новых подозрений объявили следователям и прокурорам.

"Да, объявляются эти подозрения, в основном следователям и прокурорам, но надо понимать, что по многим преступлениям уже истек срок привлечения к ответственности (имеется в виду 5-летний срок давности за преступления средней тяжести, - ред.)", - объяснил адвокат.

Более того, ознакомление следователей с материалами дела затянулось почти на полгода. По его мнению, это не лучшим образом сказалось на качестве и сроках расследования дел.

Напомним, вчера полиция проводила обыски в Национальном музее Революции достоинства.

У Владимира Зеленского раскритиковали обыски в музее Революции Достоинства в Киеве. У президента обеспокоены, что обыски прошли накануне годовщины начала Революции Достоинства, ведь этот день остро переживается украинским обществом.

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