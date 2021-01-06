Администрация рынка "Столичный" заявила о победе над рейдерами

фото: рынок "Столичный" (kyivopt.com)

Апелляционный суд Киева приостановил действие постановления, которое узаконивало рейдерский захват рынка "Столичный".

Об этом сообщила пресс-служба компании на своем сайте во вторник, 5 января.

В частности, администрация рынка указала, что отмененное решение Макаровского районного суда Киевской области "было принято по подложным документам".

"На [его] основании "черные" рейдеры пытались захватить предприятие", - сказано в сообщении.

В "Столичном" назвали вердикт апелляционного суда хорошей новостью.

Как известно, ранее администрация рынка обвиняла в рейдерских действиях владелицу группы компаний Stolitsa Group Владу Молчанову.

В декабре 2020 года Макаровский суд вынес постановление, которое узаконивало фиктивную сделку по смене собственника рынка "Столичный". В частности, в уставный капитал "Аграрного маркетингового центра" (которому принадлежит 77,5% рынка) ввели нового участника, а долю в АМЦ передали сторонней компании.

Рынок "Столичный" - объект оптовой торговли, реализованный в формате многофункционального логистического комплекса. Общая площадь профессиональных коммерческих площадей составляет 37,0 га.