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В администрации Байдена возникли споры из-за конфискации российских активов, - NYT

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Вашингтон, Среда 01 июня 2022 00:56
В администрации Байдена возникли споры из-за конфискации российских активов, - NYT Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Представители администрации президента США Джо Байдена не могут прийти к единой точке зрения относительно необходимости конфискации замороженных активов России. Вашингтон продолжает изучать такую возможность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Несколько высокопоставленных чиновников считают, что подобный шаг подорвет доверие к США как к надежной стране для инвестиций и хранения активов в стране.

По словам одного чиновника, в администрации Байдена было нежелание "прояснять отношения между нами и европейцами по санкциям".

Вашингтон стремится найти некую точку соприкосновения при анализе того, может ли конфискация русских средств, например, побудить другие страны перевести свои резервы в другие валюты и не допустить их попадания в руки Америки.

По мнению представителей американской администрации, изъятие активов РФ может подтолкнуть центробанки других стран переориентировать свои активы из долларов в другие валюты.

Некоторые представители национальной безопасности в администрации Байдена говорят, что они обеспокоены тем, что, если переговоры между Украиной и Россией начнутся, не будет возможности предложить Москве существенное ослабление санкций после того, как резервы с ее зарубежных счетов будут истощены.

Напомним, идея передачи замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины активно обсуждает в G7 и Евросоюзе. В Германии сообщили, что политически открыты для идеи конфискации валютных резервов российского центрального банка.

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