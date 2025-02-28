"А.Т. Смарт Трейдинг" звинуватили у схемі банкрутств бізнесів по Україні: деталі

Столична компанія "А.Т. Смарт Трейдинг" запідозрили у використанні юридичних механізмів, які можуть призводити до банкрутства підприємств. Компанія нібито укладає договори з бізнесами по всій Україні, створюючи передумови для їхнього фінансового занепаду з подальшим отриманням контролю над активами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Тelegraf ".

Згідно з матеріалом, схема діє за наступним принципом: спочатку "А.Т. Смарт Трейдинг" укладає договір із підприємством, пропонуючи вигідні умови постачання продукції, наприклад, нафтопродуктів або будівельних матеріалів. Далі до угоди залучається компанія-зберігач, через яку нібито має відбуватися передача товару.

Наступним етапом компанія звертається до суду з вимогою оплати за нібито поставлений товар, а потім ініціює процедуру банкрутства контрагента через боргові претензії.

Однією з компаній, яка опинилася в подібній ситуації, є тернопільська "БМБуд". За даними журналістів, "А.Т. Смарт Трейдинг" запропонувала їй угоду на постачання сирих нафтопродуктів через посередника – ТОВ "Укрєвроавтодизель". Проте поставка не відбулася, і "БМБуд" подала до суду. У відповідь "А.Т. Смарт Трейдинг" подала зустрічний позов щодо банкрутства "БМБуд" через нібито заборгованість у розмірі 1,6 млн грн. Видання зазначає, що позов подавався кілька разів, поки справа не потрапила до "потрібного" судді, що призвело до блокування діяльності компанії з контрактами на понад 500 млн грн.

Як повідомляє "Тelegraf", проти "А.Т. Смарт Трейдинг" уже є кілька судових рішень на стягнення коштів на загальну суму 7 млн грн, а також відкрито сім виконавчих проваджень. Видання зазначає, що керівниками компанії є Ірина Антонова та Сергій Тесля, причому останній раніше був засуджений за шахрайство.

Серед інших підприємств, які, за даними видання, зазнали збитків від дій "А.Т. Смарт Трейдинг", зазначаються будівельна компанія "БМБуд", логістична компанія "Вантажні системи України", постачальник будівельних матеріалів "Данко", імпортер технічного обладнання "Ітол", а також підприємства "Тієрра" і "Автоапероліум".

У "БМБуд" заявляють, що ситуація є загрозливою для всієї галузі.

"Ми були шоковані, що подібні схеми можуть діяти в правовій державі. Позов на 1,6 млн грн – мізерна сума в порівнянні з нашими контрактами, але судова система дозволила зупинити діяльність підприємства, що виконує важливі інфраструктурні проєкти", – зазначили у компанії.

Наразі "БМБуд" продовжує роботу та заявляє про намір публічно висвітлювати ситуацію, щоб захистити інші підприємства від подібних схем. "Ми впевнені, що подібні дії мають отримати правову оцінку, а постраждалі компанії – можливість продовжити свою діяльність без тиску", – зазначили у компанії.

На момент публікації матеріалу "А.Т. Смарт Трейдинг" не коментувала звинувачення. Редакція готова надати можливість представникам компанії висловити свою позицію.