90% проваджень у справах Майдану закриють: адвокат назвав причину

Майже 90% переданих до судів проваджень у "справах Майдану" вже закрито або буде закрито за збігом строків притягнення до кримінальної відповідальності.

Про це у інтерв'ю РБК-Україна розповів адвокат Небесної Сотні Віталій Титич.

Практично всі ключові епізоди злочинів проти протестувальників Майдану були розслідувані та передані до суду ще у попередні роки. Однак, як зауважує адвокат Віталій Титич, і потерпілі, і українське суспільство досі не отримали відповідей на головні питання, які мали бути розкриті у межах кримінальних проваджень.

Крім того, каже адвокат, "доклали руку" до протидії розслідуванням тодішнє керівництво МВС та Генпрокуратури.

"І врешті близько 90% справ, переданих до судів у межах "справ Майдану", вже закрито або буде закрито через збіг строків притягнення до кримінальної відповідальності", – додає він.

Окремі вироки, винесені у цих справах, не прояснюють ситуації, а лише створюють ілюзію прогресу, зазначає адвокат.

"Сама наявність цих вироків нічого не означає. Вони не дають відповіді на питання, що сталося на Майдані, хто винен і коли ці люди будуть покарані. Судді протягом 11 років саботують виконання своїх конституційних функцій", – звертає увагу Титич.

Поширену думку про те, що притягнути винних до відповідальності неможливо через втечу багатьох з них до Росії, Титич називає невірною, бо обставини злочинів встановлювати це не заважало.

"Втеча багатьох фігурантів до РФ жодним чином не перешкоджає судам встановлювати обставини злочинів, що їм інкримінуються. Ще з 2019 року процедуру in absentia (заочного розгляду справ) почали активно застосовувати", – пояснює адвокат.

Однак протягом тривалого часу ця процедура була недоступною, бо Верховна Рада після Майдану не приймала потрібних для цього законів.

"Тривлий час цей процесуальний інструмент був недоступний судам – за це відповідальність лежить на законодавчій владі – депутатах, які потрапили до Верховної Ради на хвилі Майдану", – каже він.

Протягом кількох років після Майдану не було дієвого механізму, який дозволяв би притягати до відповідальності осіб, що втекли за кордон, без їхньої фізичної присутності.