90% проваджень у справах Майдану закриють: адвокат назвав причину
Майже 90% переданих до судів проваджень у "справах Майдану" вже закрито або буде закрито за збігом строків притягнення до кримінальної відповідальності.
Про це у інтерв'ю РБК-Україна розповів адвокат Небесної Сотні Віталій Титич.
Практично всі ключові епізоди злочинів проти протестувальників Майдану були розслідувані та передані до суду ще у попередні роки. Однак, як зауважує адвокат Віталій Титич, і потерпілі, і українське суспільство досі не отримали відповідей на головні питання, які мали бути розкриті у межах кримінальних проваджень.
Крім того, каже адвокат, "доклали руку" до протидії розслідуванням тодішнє керівництво МВС та Генпрокуратури.
"І врешті близько 90% справ, переданих до судів у межах "справ Майдану", вже закрито або буде закрито через збіг строків притягнення до кримінальної відповідальності", – додає він.
Окремі вироки, винесені у цих справах, не прояснюють ситуації, а лише створюють ілюзію прогресу, зазначає адвокат.
"Сама наявність цих вироків нічого не означає. Вони не дають відповіді на питання, що сталося на Майдані, хто винен і коли ці люди будуть покарані. Судді протягом 11 років саботують виконання своїх конституційних функцій", – звертає увагу Титич.
Поширену думку про те, що притягнути винних до відповідальності неможливо через втечу багатьох з них до Росії, Титич називає невірною, бо обставини злочинів встановлювати це не заважало.
"Втеча багатьох фігурантів до РФ жодним чином не перешкоджає судам встановлювати обставини злочинів, що їм інкримінуються. Ще з 2019 року процедуру in absentia (заочного розгляду справ) почали активно застосовувати", – пояснює адвокат.
Однак протягом тривалого часу ця процедура була недоступною, бо Верховна Рада після Майдану не приймала потрібних для цього законів.
"Тривлий час цей процесуальний інструмент був недоступний судам – за це відповідальність лежить на законодавчій владі – депутатах, які потрапили до Верховної Ради на хвилі Майдану", – каже він.
Протягом кількох років після Майдану не було дієвого механізму, який дозволяв би притягати до відповідальності осіб, що втекли за кордон, без їхньої фізичної присутності.
Раніше син Героя Небесної Сотні Юрій Аксенин розповів РБК-Україна, що майже ніхто з винних у розстрілах на Майдані не поніс покарання.
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