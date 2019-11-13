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Более 85 тыс. потребителей газа Кривого Рога пользуются "Личным кабинетом"

Новости » Энергетика     13.11.2019 - 17:43
Более 85 тыс. потребителей газа Кривого Рога пользуются "Личным кабинетом"
Иллюстративное фото (vl.104.ua)

В прошлом году количество пользователей онлайн-сервиса выросло на 25%

Уже более четырех лет потребители газа в Кривом Роге имеют возможность своевременно передавать показания газового счетчика и получать онлайн консультации через Личный кабинет на сайте 104.ua. За это время преимущества и удобства сервиса оценили более 85 тыс. потребителей. Об этом сообщает пресс-служба "Криворожгаза".

"Возможности Личного кабинета позволяют клиентам экономить свое время. Вся информация о потреблении газа находится в одном месте. С его помощью можно узнать свой баланс, распечатать счет за газ, внести оплату, передать показания счетчика, а также дистанционно обратиться к специалистам газовой компании с вопросом, жалобой или предложением", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, только в прошлом году количество пользователей онлайн-сервиса выросло на 25%.

"В текущем году через Личный кабинет было принято свыше 337 тыс. показаний счетчиков. Помимо этого у потребителей также есть возможность получить консультацию онлайн, не выходя из дома. Этой возможностью в текущем году воспользовались более 8 тысяч потребителей", - говорит начальник управления клиентского сервиса Анастасия Озерян.

По словам пресс-службы, чаще всего потребители передают показания счетчиков по телефону. В этом году операторы Контакт-центра обработали почти 120 тыс. звонков с показаниями счетчиков от клиентов компании. Клиенты "Криворожгаза" также 140 тыс. раз присылали показания приборов учета газа с помощью СМС, более 12 тыс. раз - с помощью голосового меню, более 4 тыс. раз - с помощью электронной почты, и более 17 тыс. раз с помощью нового сервиса Чат-бот 7104ua в мессенджере Viber.

"Согласно Кодексу газораспределительных систем, чтобы избежать разногласий в начислениях за потребленный природный газ, криворожанам, необходимо ежемесячно, по состоянию на 1 число, снимать показания приборов учета и передавать в течение следующих п'яти дней данные в АО "Криворожгаз". Такие меры позволят пользователям голубого топлива быть уверенными, что они платят за тот объем газа, который фактически использовали. Именно поэтому самой популярной функцией "Личного кабинета" на протяжении этих лет остается именно передача показаний приборов учета", - говорится в сообщении.

При этом АО "Криворожгаз" имеет право контролировать правильность переданных показаний потребителем. Для этого, не реже одного раза в полгода, показания приборов учета фиксируются контролерами компании и подтверждаются подписью потребителя.

"Отказ потребителя от допуска контролера к счетчику для снятия показаний считается нарушением. В таком случае расчет оплаты за газ производится до предельных норм, а показания счетчика не учитываются до момента допуска контролера к прибору учета", - говорится в сообщении пресс-службы.

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