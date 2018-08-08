8 августа: важные события в истории и все праздники на сегодня

Иллюстративное фото (pixabay.com/TeamK)

8 августа отмечается Всемирный день кошек, а в Украине празднуется День войск связи. Подробнее о всех событиях в этот день - в материале

Какие праздники отмечаются сегодня в Украине и мире, какие значимые исторические события произошли 8 августа, а также кто родился и умер в этот день, вам расскажет Styler.

8 августа: какой сегодня праздник и памятные даты

Ежегодно 8 августа все покорители высот отмечают Международный день альпинизма (День альпиниста).

Еще сегодня отмечается медицинский праздник – Международный день офтальмологии.

Всемирный день кошек, приходящийся на 8 августа – это повод для хозяев побаловать своих домашних питомцев.

А Украина, начиная с 2000 года, ежегодно празднует 8 августа День войск связи.

В народе 8 августа отмечают Ермолаев день. Считалось, что в этот день роса обладает особой целебной силой, которая передается травам, а потому самое время их собирать.

Фото: 8 августа - Ермолаев день (pixabay.com/4924546)

Примета дня: если на Ермолая кусаются мухи – будет дождь.

8 августа: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1786 году швейцарцы Жак Бальма и Мишель Паккард впервые покорили самую высокую альпийскую гору Монблан.

В 1815 году началась ссылка Наполеон на острове Святой Елены.

В 1899 году – день рождения холодильника.

В 1900 году учрежден Кубок Дэвиса в лаун-теннисе.

В 1968 году в Киеве открылся Институт культуры.

В 2000 году официально начаты опыты по клонированию человека.

8 августа: в этот день родились

В 1819 году – Пантелеймон Кулиш, украинский писатель, фольклорист, переводчик.

В 1927 году – Святослав Федоров, видный советский офтальмолог.

В 1937 году – Дастин Хоффман, американский актер, режиссер, продюсер.

В 1943 году – Юлий Гусман, российский кинорежиссер, участник КВН.

В 1948 году – Светлана Савицкая, советский космонавт, первая в мире женщина-космонавт, побывавшая в открытом космосе.

В 1951 году – Станислав Садальский, российский актер театра и кино.

8 августа: в этот день умерли

В 1900 году – Эмиль Шкода, чешский инженер, основатель автозавода "Шкода".

В 1949 году – Иван Поддубный, советский профессиональный борец, артист цирка.

В 1991 году – Иван Кожедуб, видный советский военачальник, летчик-истребитель.

В 2013 году – Карен Блэк, американская актриса, певица, композитор.

Именинники 8 августа

Сегодня свои именины празднуют: Ермолай, Игнат, Прасковья, Сергей, Федор.

Видео: РБК-Украина