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Более 595 детей пострадали в Украине из-за войны

Новина українською →
Украина, Суббота 23 апреля 2022 08:31
Более 595 детей пострадали в Украине из-за войны Фото: более 595 детей пострадали в Украине из-за войны (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

С начала полномасштабного вторжения России в Украину пострадали 595 детей. Из них 208 - погибли, а 387 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"По состоянию на утро 23 апреля 2022 года более чем 595 детей пострадали в Украине в результате полномасштабного вооруженного вторжения Российской Федерации в нашу страну. Официальное число жертв-детей в течение последних двух дней неизменное - 208. Возросло количество раненых - 387", - говорится в сообщении.

В ведомстве напоминают, эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, согласно данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в:

  • Донецкой области - 120,
  • Киевской - 113,
  • Харьковской - 91,
  • Черниговской - 66,
  • Херсонской - 44,
  • Николаевской - 41,
  • Луганской - 37,
  • Запорожской-25,
  • Сумской - 17,
  • г. Киеве - 16,
  • Житомирской - 15.

В частности, 20 апреля в результате обстрела военными страны-агрессора объектов гражданской инфраструктуры на территории Пологовского района Запорожской области получил ранения 5-летний ребенок.

В ведомстве добавляют, что 1500 заведений повреждены в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел вооруженными силами РФ. При этом 102 из них разрушены полностью.

Напомним, Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 59-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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