По 500 тисяч на будинок: уряд виділив гроші на житло для ВПО у восьми областях
Кабмін спрямував 26,5 млн гривень на купівлю 53 будинків для переселенців та евакуйованих у сільській місцевості. Житло куплять громади восьми областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.
Рішення ухвалили 20 жовтня: уряд змінив постанову про субвенцію місцевим бюджетам на 2026 рік. Гроші отримають громади, які сформують фонди житла для тимчасового або підтриманого проживання ВПО.
У середньому на один будинок припадає близько 500 тисяч гривень.
У яких областях куплять будинки
- Волинській;
- Дніпропетровській;
- Київській;
- Кіровоградській;
- Миколаївській;
- Харківській;
- Херсонській;
- Чернівецькій.
Найбільше будинків, за нинішнім розподілом, планують придбати на Київщині.
Додаткових витрат із державного бюджету рішення не потребує: кошти виділили в межах уже затвердженої програми.
"Наше головне завдання - дати людям, які втратили свої домівки через війну, відчуття безпеки та дах над головою", - наголосила заступниця міністра соціальної політики Тетяна Кірієнко.
За її словами, облаштовувати будинки допомагатимуть громадські організації разом із партнерами. Підбір житла для родин триває.
З 22 жовтня набрав чинності новий закон про ВПО, який поступово змінює систему обліку переселенців. Раніше видані довідки при цьому залишаються чинними, переоформлювати їх не потрібно.
Змінитися можуть і виплати. Бюджетний комітет Ради включив до доручень уряду правки про підвищення допомоги на проживання з 2027 року на 1000 гривень, до 3000 гривень для дорослих і 4000 гривень для дітей та людей з інвалідністю.