Более 5 тыс. потребителей "Львовгаз Сбыта" могут управлять запасом газа онлайн

Иллюстративное фото (104.ua)

С 15 октября в режиме онлайн клиенты могут самостоятельно выбрать период, в который они будут использовать "акционный" газ

Клиенты ООО "Львовгаз Сбыт", которые являются участниками акции "Твоя энергонезависимость", получили возможность выбирать объем газа и период, в который его выгодно использовать. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Во Львовской области акционным предложением воспользовались 5080 бытовых клиентов, которые приобрели 5,8 млн куб. м газа. Около 70% акционных покупок были совершены онлайн. Поэтому возможность управления запасом газа находится на платформе Личного кабинета на сайте 104.ua", - говорится в сообщении.

С 15 октября в режиме онлайн клиенты могут самостоятельно выбрать период, в который они будут использовать "акционный" газ. Для этого до последнего дня текущего месяца потребления в "Личном кабинете" на сайте 104.ua необходимо оформить заявку.

"По базовым условиям акции, если цена газа на общих условиях ПСО ниже, то потребитель получает газ по меньшей цене и оплачивается по цене ПСО, а запас хранится. Если потребитель использует ресурс газового запаса, то необходимо будет оплатить исключительно стоимость доставки заказанного объема газа. Счет за доставку покупатель получит на свой почтовый адрес, или имеет возможность скачать в своем "Личном кабинете", - говорится в сообщении.

Участникам акции, которые не зарегистрированы в "Личном кабинете", для оформления заявки необходимо обратиться в Центр обслуживания клиентов. Шаблон заявки доступен на официальном сайте ООО "Львовгаз Сбыт".

"Пользоваться зарезервированным запасом газа можно от 1 октября 2019 года до 31 марта 2020 года. Если резерв газа будет потрачено до 1 апреля 2020 года, потребитель сможет получить газ на общих условиях - по цене ПСО, которая будет действовать на тот момент. Потребители, которые до 1 апреля 2020 года не используют предоплаченный газ, смогут воспользоваться остатком средств. Также остаток средств можно использовать в случаях, когда цена ПСО на газ будет ниже, чем цена акции", - говорится в сообщении.