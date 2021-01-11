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В 4,5 раза больше, чем в 2019. На трансплантацию заложили полмиллиарда гривен

Украина, Понедельник 11 января 2021 11:38
В 4,5 раза больше, чем в 2019. На трансплантацию заложили полмиллиарда гривен
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

Для реализации проекта трансплантации в государственном бюджете на 2021 заложили 502 млн гривен. В 2019 году эта сумма составляла 112 млн гривен.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что ежегодно в Украине около пяти тысяч человек нуждаются в пересадке жизненно важных органов или тканей. В течение последних 10 лет финансирование программы лечения граждан за рубежом увеличилось в 10 раз и в 2020 году составило 1 млрд 89 млн гривен.

По словам министра, сейчас украинская трансплантация развивается в рамках пилотного проекта Минздрава, цель которого заключается в получении трансплантационной независимости Украины.

"Для реализации проекта трансплантации в госбюджете 2021 заложено 502 млн гривен (в 2019 эта сумма составляла 112 млн гривен). В этом году Украина увеличит количество трансплантаций минимум вдвое - будет сделано не менее 250 пересадок жизненно важных органов", - сказал глава Минздрава.

Напомним, ранее Степанов анонсировал, что в Украине в 2021 году планируют провести 250 трансплантаций органов и тканей. В прошлом году провели 118 таких операций.

Как писало РБК-Украина, в августе в Украине впервые провели трансплантацию поджелудочной железы. Однако через несколько дней состояние пациента ухудшилось, и он умер.

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Новости Украины Общество бюджеттрансплантация органовМаксим Степанов

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