Более 34 тысяч клиентов "Черновцыгаза" ни разу не заплатили за распределение газа

Фото: "Черновцыгаз" (facebook.com chernivtsihaz)

На начало августа клиенты "Черновцыгаза" задолжали более 33 млн гривен

С начала года 34,4 тысячи потребителей газа в Черновицкой области не рассчитались за услуги распределения газа ни разу. Если в период карантина потребителей, которые задолжали за распределение газа не отключают от системы газоснабжения, то после его завершения, долг станет причиной прекращения подачи газа.

Об этом сообщает пресс-служба "Черновцыгаза".

В компании обращают внимание, что моратория на взыскание долга в судебном порядке во время карантина нет.

На сегодня средний уровень расчетов по Черновицкой области составляет 74%. На начало августа, клиенты "Черновцыгаза" задолжали более 33 млн гривен. За два месяца должникам направлено 74 тысячи сообщений о задолженности.

Больше всего задолжали потребители газа Вижницкого и Новоселицкого отделений компании. В случае неуплаты по сообщению для взыскания задолженности компания будет вынуждена обратиться в суд.

"На время карантина введен мораторий на начисление пени, штрафов и отключения газа из-за задолженности. Многие потребители такое решение восприняли как возможность не платить за предоставление газа. Мы говорим о 15% наших клиентов, которые еще ни разу с начала года не рассчитались с нами и имеют задолженность в 15,5 млн гривен. Обращаем внимание потребителей, что запрета на взыскание долгов через суд - нет", - подчеркивает коммерческий директор АО "Черновцыгаз" Дмитрий Голубченко.

Так, взыскание долгов в судебном порядке приведет к дополнительным финансовым затратам. Кроме долга, потребителю придется оплатить судебный сбор. Во многих случаях сумма дополнительных расходов превысит сумму, которую потребителю следует оплатить услугу по распределению газа.

Компания вынуждена прибегать к таким непопулярным методам, поскольку средства, поступающие от платы за распределение газа - единственный источник финансирования деятельности компании, в том числе и работ по подготовке к отопительному сезону.

"Напоминаем, что оплатить услуги по распределению можно дистанционно, с помощью мобильного телефона или компьютера. Для этого в АО "Черновцыгаз" разработано 6 онлайн-сервисов: личный кабинет на сайте 104.ua, мобильные приложения 104 Mobile и 104 Mobile Light (iOS) и чат-боты 7104.ua в Viber и Telegram", - указано в сообщении компании.