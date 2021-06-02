32 года стажа на ж/д. Кубраков назначил советником экс-топ-менеджера УЗ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в Мининфраструктуры.

"Назначен в качестве советника, который курирует реформирование "Укрзализныци". В первую очередь важен более чем 30-летний опыт работы и руководства двумя самыми загруженными железными дорогами - Приднепровской и Юго-Западной. В ближайшее время Кубраков ожидает от Федорко базового видения реформ, также планируется, что советник будет координировать свою деятельность с будущим главой УЗ и новым правлением, которое должно появиться в компании в ближайшее время", - рассказал собеседник.

Как известно, согласно отчету компании за 2020 год, "Укрзализныця" по итогам 2020 года получила чистый убыток в 11,9 миллиарда гривен, в 2019 году прибыль составила почти 3 миллиарда.

В УЗ убытки объяснили влиянием пандемии, прежде всего речь идет о временном прекращении пассажирских перевозок по всем видам сообщения.

В Мининфраструктуры уверены, что значительное влияние на убыточность предприятия оказывал непрофессионализм предыдущего менеджмента, который работал в компании последние несколько лет.

"Федорко считают представителем "старой школы профессионалов", который сможет вернуть УЗ снова на рельсы прибыльности и эффективной работы", - говорит источник.

Напомним, Федорко закончил в 1985 году Киевский техникум железнодорожного транспорта, в 1993 году Харьковской институт инженеров транспорта, по специальности "Инженер эксплуатационник".

На железной дороге работает с 1984 года, начинал стрелочником на станции "Бахмач". До 2001 года работал на различных должностях в Конотопской дирекции Юго-Западной железной дороги. В 2005 году возглавил отраслевую службу перевозок ЮЗЖД, в 2013-2015 годах - первый заместитель начальника ЮЗЖД, с апреля 2015 по июль 2016 - замгендиректора УЗ.

В 2015-2016 гг. исполнял обязанности руководителя Приднепровской железной дороги, был директором УЗ по грузовым перевозкам и логистике.

Иван Федорко - почетный работник транспорта Украины, почетный железнодорожник, заслуженный работник транспорта Украины, кандидат наук, член-корреспондент Транспортной академии наук Украины.