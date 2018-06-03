3 июня: праздники и важные события на этот день

3 июня 2018 года в Украине свой профессиональный праздник отмечают работники местной промышленности и водного хозяйства

Все праздники 3 июня 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.

3 июня: какой сегодня праздник и памятные даты

3 июня 2018 года Украина отмечает День работников водного хозяйства. Этот профессиональный праздник людей, так или иначе связанных с водными ресурсами страны, ежегодно празднуется в первое воскресенье июня.

Еще один украинский профессиональный праздник, который также отмечается в первое летнее воскресенье – это День работников местной промышленности.

В народе 3 июня чествуется Еленин день. В этот день сеяли лен, а девушки не заплетали кос, чтобы волосы росли длинными и красивыми.

Главная примета дня: раз на Елену идет дождь, значит осень будет ненастная.

3 июня: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1837 году в Англии открыт первый в мире ипподром для скачек.

В 1964 году состоялся дебют известного коллектива "The Rolling Stones" на американском телевидении.

В 1970 году был получен первый искусственный ген.

Фото: 3 июня 1970 года создан первый искусственный ген (pixabay.com/qimono)

3 июня: в этот день родились

В 1843 году – Климент Тимирязев, русский ботаник, основатель школы физиологии растений.

В 1926 году – Константин Сытник, украинский ученый, биолог.

В 1928 году – Константин Степанков, украинский актер театра и кино.

В 1930 году – Владимир Литвиненко, украинский живописец.

3 июня: в этот день умерли

В 1826 году – Николай Карамзин, русский историк, писатель.

В 1875 году – Жорж Бизе, французский композитор.

В 1899 году – Иоганн Штраус ІІ, известный австрийский композитор и дирижер, "король вальсов".

В 1924 году – Франц Кафка, немецкий писатель.

В 1977 году – Роберто Росселлини, итальянский кинорежиссер.

Именинники 3 июня

Сегодня именины празднуют: Елена, Кирилл, Константин, Михаил, Федор, Ярослав.

Инклюзивное образование в Украине (video.rbc.ua)