3 июня: праздники и важные события на этот день

3 июня 2018 года в Украине свой профессиональный праздник отмечают работники местной промышленности и водного хозяйства
Все праздники 3 июня 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.
3 июня 2018 года Украина отмечает День работников водного хозяйства. Этот профессиональный праздник людей, так или иначе связанных с водными ресурсами страны, ежегодно празднуется в первое воскресенье июня.
Еще один украинский профессиональный праздник, который также отмечается в первое летнее воскресенье – это День работников местной промышленности.
В народе 3 июня чествуется Еленин день. В этот день сеяли лен, а девушки не заплетали кос, чтобы волосы росли длинными и красивыми.
Главная примета дня: раз на Елену идет дождь, значит осень будет ненастная.
В 1837 году в Англии открыт первый в мире ипподром для скачек.
В 1964 году состоялся дебют известного коллектива "The Rolling Stones" на американском телевидении.
В 1970 году был получен первый искусственный ген.
Фото: 3 июня 1970 года создан первый искусственный ген (pixabay.com/qimono)
В 1843 году – Климент Тимирязев, русский ботаник, основатель школы физиологии растений.
В 1926 году – Константин Сытник, украинский ученый, биолог.
В 1928 году – Константин Степанков, украинский актер театра и кино.
В 1930 году – Владимир Литвиненко, украинский живописец.
В 1826 году – Николай Карамзин, русский историк, писатель.
В 1875 году – Жорж Бизе, французский композитор.
В 1899 году – Иоганн Штраус ІІ, известный австрийский композитор и дирижер, "король вальсов".
В 1924 году – Франц Кафка, немецкий писатель.
В 1977 году – Роберто Росселлини, итальянский кинорежиссер.
Сегодня именины празднуют: Елена, Кирилл, Константин, Михаил, Федор, Ярослав.
Инклюзивное образование в Украине (video.rbc.ua)