3 августа: важные события в истории и все праздники на сегодня

3 августа отмечается Международный день пива. Подробнее о всех событиях в этот день - в материале
Какие праздники отмечаются сегодня в Украине и мире, какие значимые исторические события произошли 3 августа, а также кто родился и умер в этот день, вам расскажет Styler.
В 2018 году на 3 августа приходится Международный день пива, который все почитатели и производители этого хмельного напитка традиционно отмечают ежегодно в первую пятницу августа.
В народе 3 августа почитается Онуфрий Молчаливый. Считалось, что всю работу в этот день следует выполнять молча, без лишних слов. Крестьяне занимались закромами и заготовкой зерна на зиму. Главная примета дня: обильные росы на Онуфрия – к скудному урожаю льна.
В 1492 году стартовала первая экспедиция Христофора Колумба в Новый Свет.
В 1778 году в Милане открылось здание оперного театра "Ла Скала".
В 1959 году в СССР открылся первый Международный кинофестиваль.
В 1971 году Пол Маккартни создал рок-группу "Wings".
В 1893 году – Александр Гаук, советский композитор, главный дирижер Государственного симфонического оркестра СССР.
В 1904 году – Клиффорд Саймак, американский писатель-фантаст.
В 1910 году – Вацлав Дворжецкий, советский актер театра и кино.
В 1963 году – Джеймс Алан Хэтфилд, американский музыкант, основатель группы "Metallica".
В 1967 году – Матье Кассовиц, французский актер, режиссер, сценарист.
В 1992 году – Карли Клосс, американская супермодель.
В 1934 году – Владимир Дуров, русский советский артист цирка, дрессировщик.
В 1968 году – Константин Рокоссовский, советский военачальник, маршал СССР и Польши.
В 1994 году – Иннокентий Смоктуновский, советский актер театра и кино.
В 1998 году – Альфред Шнитке, советский композитор, пианист.
В 2008 году – Александр Солженицын, русский писатель, публицист, политик, диссидент.
В 2009 году – Сергей Кузьминский (Кузя), украинский рок-музыкант, лидер группы "Братья Гадюкины".
Сегодня свои именины празднуют: Анна, Георгий, Евгений, Иван, Петр, Семен, Федор, Юрий.
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