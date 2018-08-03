3 августа: важные события в истории и все праздники на сегодня

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3 августа отмечается Международный день пива. Подробнее о всех событиях в этот день - в материале

Какие праздники отмечаются сегодня в Украине и мире, какие значимые исторические события произошли 3 августа, а также кто родился и умер в этот день, вам расскажет Styler.

3 августа: какой сегодня праздник и памятные даты

В 2018 году на 3 августа приходится Международный день пива, который все почитатели и производители этого хмельного напитка традиционно отмечают ежегодно в первую пятницу августа.

В народе 3 августа почитается Онуфрий Молчаливый. Считалось, что всю работу в этот день следует выполнять молча, без лишних слов. Крестьяне занимались закромами и заготовкой зерна на зиму. Главная примета дня: обильные росы на Онуфрия – к скудному урожаю льна.

3 августа: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1492 году стартовала первая экспедиция Христофора Колумба в Новый Свет.

В 1778 году в Милане открылось здание оперного театра "Ла Скала".

В 1959 году в СССР открылся первый Международный кинофестиваль.

В 1971 году Пол Маккартни создал рок-группу "Wings".

3 августа: в этот день родились

В 1893 году – Александр Гаук, советский композитор, главный дирижер Государственного симфонического оркестра СССР.

В 1904 году – Клиффорд Саймак, американский писатель-фантаст.

В 1910 году – Вацлав Дворжецкий, советский актер театра и кино.

В 1963 году – Джеймс Алан Хэтфилд, американский музыкант, основатель группы "Metallica".

В 1967 году – Матье Кассовиц, французский актер, режиссер, сценарист.

В 1992 году – Карли Клосс, американская супермодель.

3 августа: в этот день умерли

В 1934 году – Владимир Дуров, русский советский артист цирка, дрессировщик.

В 1968 году – Константин Рокоссовский, советский военачальник, маршал СССР и Польши.

В 1994 году – Иннокентий Смоктуновский, советский актер театра и кино.

В 1998 году – Альфред Шнитке, советский композитор, пианист.

В 2008 году – Александр Солженицын, русский писатель, публицист, политик, диссидент.

В 2009 году – Сергей Кузьминский (Кузя), украинский рок-музыкант, лидер группы "Братья Гадюкины".

Именинники 3 августа

Сегодня свои именины празднуют: Анна, Георгий, Евгений, Иван, Петр, Семен, Федор, Юрий.

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