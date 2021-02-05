Более 280 тысяч потребителей "Ивано-Франковскгаза" пользуются онлайн-сервисами компании

Газовый вентиль (104.ua)

Самыми популярными сервисами, которые предлагает своим клиентам АО "Ивано-Франковскгаз", являются личный кабинет на сайте 104.ua и Viber-бот 7104. Ими пользуется 70% клиентов газораспределительной компании.

Об этом повыдомляэ пресс-служба "Ивано-Франковскгаза".

"Главным преимуществом личного кабинета является то, что сервис позволяет регистрировать до 25 лицевых счетов. Таким образом потребителей могут контролировать состояние не только своего счета, но и родственников, которые не пользуются интернетом. В частности, сверять оплаты, передавать показания счетчика, находить информацию по тарифа на доставку и даже загружать счета", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, в Viber-боте 7104 дополнительно есть возможность передавать показатели счетчика с его фотографией.

"Если возникает расхождение в показаниях, потребителю необходимо написать текущие показания и загрузить фото счетчика в вайбер-бот 7104, и они будут откорректированы. Вайбер-бот позволяет контролировать до 5 лицевых счетов, поэтому дети могут передавать показания с фото за своих родителей, если у них самих нет такой возможности", - говорит начальник управления клиентского сервиса Юрий Колодий.

Присоединиться к вайбер-боту можно по ссылке или отсканировав QR-код или перейдя тут же по прямой ссылке.

"Среди других онлайн-сервисов клиенты "Ивано-Франковскгаза" могут пользоваться Telegram-ботом 7104 и мобильными приложениями 104Mobile Light для iPhone и 104Mobile для Android. Онлайн-способы особенно актуальны для жителей отдаленных сел. Имея доступ к интернету, они могут легко провести любые операции: передать показания, оплатить за доставку газа, проверить счета и прочее", - говорится в сообщении.