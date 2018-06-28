28 июня: праздники и важные события на этот день

28 июня 2018 в Украине отмечается государственный праздник - День Конституции

Все праздники 28 июня 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.

28 июня: какой сегодня праздник и памятные даты

Сегодня, 28 июня, в Украине отмечается национальный государственный праздник – День Конституции. Этот день приурочен к знаменательной дате 1996 года, когда была принята первая Конституция независимого государства.

В народе 28 июня отмечают день Фита и Амоса. Считалось, что это последний день, когда еще можно сеять рожь для хорошего урожая. Также в этот период вызревает овес, и крестьяне не пускали домашний скот в поля, чтобы животные не объелись сочной зеленью.

Главные приметы дня: дождь на Фита – плохо для жита, зато на Амос хорошо растет овес.

28 июня: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1569 году заключена Люблинская уния между Королевством Польским и Великим княжеством Литовским, давшая начало Речи Посполитой.

В 1651 году началась Берестецкая битва между войском Богдана Хмельницкого и армией Речи Посполитой.

В 1914 году – начало Первой мировой войны.

В 1919 году был заключен Версальский мирный договор, официально завершивший Первую мировую войну, и основана Лига Наций.

В 1922 году создана прокуратура Украины.

В 1940 году состоялось присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР.

В 1967 году Израиль аннексировал восточный Иерусалим.

Фото: День Конституции в Украине - 28 июня (pixabay.com/danielsfotowelt)

28 июня: в этот день родились

В 1577 году – Питер Рубенс, известный фламандский живописец эпохи барокко.

В 1712 году – Жан Жак Руссо, французский писатель и философ эпохи Просвещения.

В 1902 году – Ричард Чарльз Роджерс, популярный американский композитор.

В 1949 году – Александр Панкратов-Черный, российский режиссер и актер.

В 1971 году – Илон Маск, канадско-американский предприниматель, основатель "PayPal", "SpaceX", "Tesla Motors".

28 июня: в этот день умерли

В 1914 году – убит Франц Фердинанд, австрийский эрцгерцог, с убийства которого началась Первая мировая война.

В 1922 году – Велимир Хлебников, русский поэт, прозаик, основоположник русского футуризма.

В 1942 году – Янка Купала, народный поэт Белоруссии.

Именинники 28 июня

Сегодня свои именины отмечают: Августин, Григорий, Ефрем, Кира, Лазарь, Михаил, Семен, Федор.

День Конституции Украины(video.rbc.ua)