28 июля: праздники и важные события на этот день

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28 июля отмечают день Крещения Руси

Все праздники 28 июля 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.

28 июля: какой сегодня праздник и памятные даты

Сегодня – знаменательный праздник крещения Киевской Руси, который на государственном уровне был установлен в 2008 году. Христианизацию Древней Руси начал великий князь Владимир, память которого православные христиане чтут в этот день.

Также на 28 июля приходится Всемирный день борьбы с гепатитом, который впервые отмечался 10 лет назад.

В народе 28 июля вспоминаются Кирик и Улита. Этот день считался серединой лета. Главная примета: сегодня солнце красно светит.

Значимые события в Украине и мире в разные годы

В 1741 году Витус Беринг на своем корабле доплыл до берегов Аляски.

В 1834 году в Киеве открылся университет им. святого Владимира.

В 1851 году сделана первая в мире фотография солнечного затмения.

В 1858 году впервые были использованы для идентификации человеческие отпечатки пальцев.

В 1858 году была впервые проведена аэрофотосъемка с высоты аэростата.

В 1862 году в американском штате Монтана найдено золото, это стало началом золотой лихорадки.

В 1914 году началась Первая мировая война.

В 1944 году во время Второй мировой войны от фашистов освобожден город Брест.

В 1980 году состоялись многотысячные похороны Владимира Высоцкого в Москве.

В 1991 году был организован Союз офицеров Украины.

В этот день родились

В 1923 году – Масутацу Ояма, знаменитый мастер карате, основатель стиля Кёкусинкай.

В 1925 году – Барух Бламберг, американский химик, открывший вирус гепатита B.

В 1929 году – Иван Гнатюк, украинский поэт, переводчик.

В 1936 году – Марис Лиепа, известный советский артист балета.

В 1943 году – Ричард Райт, английский музыкант, участник группы "Pink Floyd".

В этот день умерли

В 1015 году – Владимир Святославич, киевский князь, крестивший Русь

В 1655 году – Сирано де Бержерак, французский писатель, поэт, философ.

В 1741 году – Антонио Вивальди, великий итальянский композитор, скрипач-виртуоз, дирижер.

В 1750 году – Иоганн Себастьян Бах, великий немецкий композитор, органист-виртуоз.

В 2006 году – Владимир Дахно, украинский художник-мультипликатор.

Именинники 28 июля

Сегодня свои именины отмечают: Василий, Владимир, Петр.