28 июля: праздники и важные события на этот день

28 июля отмечают день Крещения Руси
Все праздники 28 июля 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.
Сегодня – знаменательный праздник крещения Киевской Руси, который на государственном уровне был установлен в 2008 году. Христианизацию Древней Руси начал великий князь Владимир, память которого православные христиане чтут в этот день.
Также на 28 июля приходится Всемирный день борьбы с гепатитом, который впервые отмечался 10 лет назад.
В народе 28 июля вспоминаются Кирик и Улита. Этот день считался серединой лета. Главная примета: сегодня солнце красно светит.
В 1741 году Витус Беринг на своем корабле доплыл до берегов Аляски.
В 1834 году в Киеве открылся университет им. святого Владимира.
В 1851 году сделана первая в мире фотография солнечного затмения.
В 1858 году впервые были использованы для идентификации человеческие отпечатки пальцев.
В 1858 году была впервые проведена аэрофотосъемка с высоты аэростата.
В 1862 году в американском штате Монтана найдено золото, это стало началом золотой лихорадки.
В 1914 году началась Первая мировая война.
В 1944 году во время Второй мировой войны от фашистов освобожден город Брест.
В 1980 году состоялись многотысячные похороны Владимира Высоцкого в Москве.
В 1991 году был организован Союз офицеров Украины.
В 1923 году – Масутацу Ояма, знаменитый мастер карате, основатель стиля Кёкусинкай.
В 1925 году – Барух Бламберг, американский химик, открывший вирус гепатита B.
В 1929 году – Иван Гнатюк, украинский поэт, переводчик.
В 1936 году – Марис Лиепа, известный советский артист балета.
В 1943 году – Ричард Райт, английский музыкант, участник группы "Pink Floyd".
В 1015 году – Владимир Святославич, киевский князь, крестивший Русь
В 1655 году – Сирано де Бержерак, французский писатель, поэт, философ.
В 1741 году – Антонио Вивальди, великий итальянский композитор, скрипач-виртуоз, дирижер.
В 1750 году – Иоганн Себастьян Бах, великий немецкий композитор, органист-виртуоз.
В 2006 году – Владимир Дахно, украинский художник-мультипликатор.
Сегодня свои именины отмечают: Василий, Владимир, Петр.