25 розвідкомплексів "ШАРК" від ОККО та "Повернись живим" вже на фронті

Мережа ОККО й фонд "Повернись живим" завершили передачу силам оборони розвідувальних безпілотних комплексів "ШАРК" у рамках спільної ініціативи "ОКО ЗА ОКО". Усі 25 комплексів уже відправлено на передову. Три останні – 11 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Завдяки роботі "ШАРКІВ" ворогові уже завдано значних втрат у живій силі і техніці. Наприклад, тільки один із цих 25 розвідкомплексів допоміг знищити на Запорізькому напрямку 5 зенітно-ракетних комплексів "Бук", систему залпового вогню "Град", декілька гармат і гаубиць.

Крім того, з допомогою "ШАРКІВ", уперше за російсько-українську війну було знищено комплекс радіолокаційної боротьби "Свєт-КУ" і вкрай рідкісну ворожу РЛС "Яструб АВ". Серед інших вражених цілей - такі об’єкти РЕБ і РЛС, як "Поле-21", "Зоопарк-1М", "Леєр-2", десятки одиниць артилерії та бронетехніки тощо.

"ШАРКИ" у рамках ініціативи "ОКО ЗА ОКО" отримали майже всі артилерійські бригади й розвідувальні батальйони, що воюють у складі ЗСУ.

Крім того, 4 комплекси передано морській піхоті, 3 - механізованим бригадам, 2 - Головному управлінню розвідки МОУ, 1 - підрозділові технічної розвідки навчального центру, який виконує бойові завдання на фронті.

Ще один комплекс відіграв неабияку роль у літній наступальній кампанії - його отримала окрема рота розвідки, яка успішно попрацювала на Запорізькому напрямку.

"Це дуже ефективна інвестиція в перемогу. На придбання комплексів ми витратили 325 мільйонів гривень, а вони уже допомогли знищити ворожу техніку на кілька мільярдів гривень. І продовжують працювати на лінії фронту. Наша мережа ОККО відраховувала на закупівлю цієї техніки по 1 грн з кожного проданого літра брендового пального Pulls, яке ми тепер називаємо пальним помсти. Не перестаю дякувати усім українцям, які долучилися до нашої ініціативи", - коментує СЕО ОККО Василь Даниляк.

"25 розвідкомлексів "ШАРКів" вже працюють на передовій. Завдяки великій дальності та тривалості польоту виявляють у тилу ворога "велику рибу" - зенітні ракетні комплекси, реактивні системи залпового вогню, радіолокаційні станції, засоби радіоелектронної боротьби і розвідки - і коригують вогонь нашої артилерії по ним. Важливо також, що це не просто безпілотники, а самодостатні комплекси на базі повнопривідного переобладнаного шасі - це робить роботу екіпажів ефективнішою і безпечнішою", - говорить директор "Повернись живим" Тарас Чмут.

Нагадаємо, до складу кожного розвідувального комплексу "ШАРК" входить обладнане пунктом управління прохідне авто Torsus Terrastorm від Pulsar Expo, пускова установка і два БпЛА з розмахом крил 3,4 метра і здатністю працювати у повітрі до 4 годин. Вони стійкі до засобів РЕБ і можуть здійснювати адаптивний трекінг цілі навіть при швидкості об‘єкта у 100 км/год.

Додатково до цього в рамках ініціативи «ОКО ЗА ОКО» було придбано для сил оборони України ще 25 безпілотників про запас: з метою заміни тих апаратів, що можуть бути втрачені у процесі виконання бойових завдань.