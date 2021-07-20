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На 25 км трассы из Тернополя в Ивано-Франковск завершился капремонт

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Тернополь, Вторник 20 июля 2021 14:51
На 25 км трассы из Тернополя в Ивано-Франковск завершился капремонт Фото: трасса из Тернополя в Ивано-Франковск (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

На 25 км трассы Н-18 - маршрута из Тернополя в Ивано-Франковск - устроен верхний финишный слой покрытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Тернопольской ОГА.

Дорожники укрепили основание, устроили выравнивающий слой и 5-сантиметровый слой щебеночно-мастичного асфальтобетона на всей протяженности отрезка, за исключением подходов к мосту на обходе Бучача, которые будут ремонтироваться капитально вместе с сооружением.

"Кроме обновления покрытия, в населенных пунктах устанавливают освещение, пешеходные дорожки, заменяют дорожные знаки и монтируют барьерное ограждение. На опасных участках тротуара в селе Дарахов установили перильные ограждения", - говорится в сообщении ОГА.

На 25 км трассы из Тернополя в Ивано-Франковск завершился капремонт

Автодорогу национального значения Н-18 "Ивано-Франковск - Бучач - Тернополь" не ремонтировали с 1990-х годов. Со стартом программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" начался ремонт всей протяженности автодороги на Тернопольщине. В прошлом году начали ремонтировать 10 км от пгт Дружба до Дараховского перекрестка. В 2021 году новое покрытие обустроят до границы с Прикарпатьем.

Как сообщал ранее координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, в рамках программы президента Владимира Зеленского до конца 2023 года обновят всю сеть общегосударственных дорог страны, которая составляет более 20 тысяч км.

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