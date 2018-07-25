25 июля: праздники и важные события на этот день

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25 июля в некоторых странах отмечаются национальные праздники

Все праздники 25 июля 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.

25 июля: какой сегодня праздник и памятные даты

Сегодня нет всемирных праздников. Зато во многих странах отмечаются национальные и профессиональные значимые даты. Так, Тунис празднует День Республики, Пуэрто-Рико — День конституции, Россия поздравляет всех своих следователей и речную полицию, а Беларусь – пожарных.

В народе 25 июля чествуются Прокл Плакальщик. Считалось, что в этот период выпадают обильные росы, а потому крестьяне спешили убрать урожай с полей и заготовить сено. Приметы дня:

на Прокла земля от росы промокла ;

роса и туман – к ясным дням;

если на Прокла нет росы – можно ждать ненастья.

Значимые события в Украине и мире в разные годы

В 1687 году украинский государственный деятель Иван Мазепа стал гетманом Украины.

В 1713 году Петр I подписал указ об организации следственной канцелярии.

В 1814 году проведено первое испытание паровоза.

В 1942 году во время Второй мировой войны началась битва за Кавказ.

В 1947 году в Праге стартовал I Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

В этот день родились

В 1929 году – Василий Шукшин, советский писатель, актер, режиссер.

В 1936 году – Леонид Левин, советский архитектор, создатель мемориального комплекса Хатынь.

В 1958 году – Терстон Мур, американский музыкант, гитарист, певец, композитор.

В 1959 году – Андрей Харитонов, советский актер театра и кино, режиссер.

В 1978 году – Луиз Джой Браун, англичанка, первый в мире человек, зачатый в пробирке (ЭКО).

В этот день умерли

В 1934 году – Нестор Махно, видный украинский революционер, анархист.

В 1955 году – Исаак Дунаевский, советский композитор.

В 1972 году – Леонид Енгибаров, советский комик, клоун, киноактер.

В 1980 году – Владимир Высоцкий, известный советский поэт, бард, актер театра и кино.

В 1996 году – Микаэл Таривердиев, советский композитор.

В 2008 году – Михаил Пуговкин, советский и российский актер театра и кино.

Именинники 25 июля

Сегодня свои именины отмечают: Антон, Арсений, Вероника, Гавриил, Иван, Мария, Михаил, Федор.