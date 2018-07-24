24 июля: праздники и важные события на этот день

Фото: праздники 24 июля (pixabay_com_skeeze)

24 июля 2018 года православная церковь чтит память святой равноапостольной княгини Ольги

Все праздники 23 июля 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.

24 июля: какой сегодня праздник и памятные даты

Сегодня нет всемирных праздников. Однако многие страны отмечают государственные и национальные значимые даты. Так, Россия поздравляет своих кадастровых инженеров и флористов, в Вануату проходит праздник у всех детей, в Эквадоре чествуют национального героя Симона Боливара.

Православная церковь чтит память святой равноапостольной княгини Ольги, во святом крещении Елены, первой из правителей принявшей христианство, благодаря которой Киевская Русь приняла православную веру.

В народе 24 июля чествуются Ольга Страдница. В этот период стоит самая жаркая погода и грозовая пора. Крестьяне в это время занимались жатвой и уборкой в полях. Приметы дня:

дождь обещает хороший улов рыбы;

солнце – к богатому урожаю зерновых;

если Стожары сияют ярко, будет удачная страда и урожай.

24 июля: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 971 году между киевским князем Святославом и византийским императором Иоанном Цимисхим был заключен почетный мир.

В 1790 году во Франции впервые в истории было задокументировано падение на Землю метеорита.

В 1938 году – день рождения растворимого кофе.

В 1990 году в Киеве у здания горсовета впервые подняли национальный сине-желтый флаг.

24 июля: в этот день родились

В 1783 году – Симон Боливар, национальный герой Венесуэлы.

В 1802 году – Александр Дюма, известный французский писатель, драматург.

В 1921 году – Билли Тейлор, американский джазовый пианист-виртуоз, композитор.

В 1942 году – Ирина Мирошниченко, советская актриса театра и кино.

В 1969 году – Дженнифер Лопес, американская актриса, певица, продюсер.

24 июля: в этот день умерли

В 969 году – Ольга, великая княгиня Киевская.

В 1910 году – Архип Куинджи, русский художник, мастер пейзажей.

В 1964 году – Максим Рыльский, известный украинский советский поэт, переводчик.

В 1992 году – Гавриил Илизаров, советский хирург-травматолог, создатель одноименного ортопедического аппарата.

Именинники 24 июля

Сегодня свои именины отмечают: Ольга и Елена, а также Аркадий, Евфимия, Константин, Лев.

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