21 июня: праздники и важные события на этот день

21 июня 2018 отмечается День йоги, также сегодня праздник у всех любителей кататься на скейтборде

Все праздники 21 июня 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.

21 июня: какой сегодня праздник и памятные даты

Ежегодно 21 июня приверженцы древней физической и духовной практики празднует Международный день йоги, организованный под эгидой ООН в 2014 году.

Еще сегодня, начиная с 2006 года, отмечается Всемирный день гидрографии, также учрежденный при содействии ООН.

Фото: 21 июня - Международный день скейтбординга (pixabay.com/fancycrave1)

Международный день скейтбординга – относительно молодой праздник, который 21 июня отмечают все любители этого активного вида спорта.

В 2018 году на 21 июня приходится день летнего солнцестояния, когда наступает самый длинный день в году и самая короткая ночь.

В народе 21 июня почитается Федор Колодезник. Считалось, что это день мастеров, сооружающих колодцы. С этого периода крестьяне начинали вывозить навоз в поля для удобрения. Приметы дня:

обильная роса на Федора – к богатому урожаю льна;

если на Федора гроза – ждать ненастья;

если на Федора в небе много звезд – будет много грибов в сентябре;

Фото: 21 июня - день летнего солнцестояния (pixabay.com/diego_torres)

21 июня: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1768 году гайдамаки в ходе Колиивщины взяли штурмом город Умань.

В 1893 году в Америке было запущено первое "чертово" колесо обозрения.

В 1948 году фирма грамзаписи "Columbia Records" выпустила в продажу долгоиграющие виниловые пластинки.

В 2004 году впервые вышел в космос первый в мире частный космический корабль "SpaceShipOne".

21 июня: в этот день родились

В 1781 году – Симеон Дени Пуассон, французский ученый, создатель современной математической физики.

В 1840 году – Акакий Церетели, грузинский поэт любовной лирики.

В 1897 году – Юрий Кондратюк, украинский ученый, один из основоположников космонавтики.

В 1910 году – Александр Твардовский, советский поэт, писатель, журналист.

В 1962 году – Виктор Цой, советский рок-музыкант, лидер группы "Кино".

21 июня: в этот день умерли

В 1860 году – Николай Маркевич, украинский историк, первый украинский энциклопедист.

В 1908 году – Николай Римский-Корсаков, русский композитор, дирижер.

В 1970 году – Лев Кассиль, советский писатель-прозаик.

Именинники 21 июня

Сегодня именины празднуют: Василий, Ефрем, Константин, Павел, Федор.

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