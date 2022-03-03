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206 батальон теробороны вывез более 400 женщин и детей из Ирпеня, несмотря на разрушенный мост

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Четверг 03 марта 2022 16:21
206 батальон теробороны вывез более 400 женщин и детей из Ирпеня, несмотря на разрушенный мост Фото: 206 батальон теробороны Киева вывез более 400 женщин и детей из города (пресс-служба "ЕС")
Автор: Артем Горовенко

206 батальон теробороны Киева, созданный на базе "Европейской солидарности", вывез более 400 женщин и детей из Ирпеня, несмотря на разрушенный мост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт политсилы.

Жителей Ирпеня привезли в Киев, накормили, после этого доставили на Центральный вокзал и посадили в машины, которые выезжают из Киева и перевезут их в безопасное место.

По словам военных, задачу эвакуировать людей из Ирпеня батальона поставил Петр Порошенко.

"Мы будем делать все возможное. Наши воины, мы в батальоне территориальной обороны, чтобы выбить российского врага с украинской земли. Мы все ему говорим - вон из Украины", - отметил он.

206 батальон был создан именно для защиты Киева и окрестностей. До формирования вошли депутаты партии "Европейская солидарность" и ветераны российско-украинской войны, неравнодушные киевляне.

Батальон уже принял участие в защите Гостомеля, а также Киевского района Оболонь от рашистских ДРГ и оккупантов.

Батальон вооружен и экипирован за счет Петра Порошенко.

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