У 2023 році машинобудівники ДТЕК виготовили 7 комбайнів та 300 тисяч запчастин

За перші чотири місяці 2023 року машинобудівники ДТЕК виготовили 7 нових комбайнів та майже 300 тисяч запчастин для підтримання українського вуглевидобутку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "ДТЕК Енерго".

"За перші 4 місяці 2023 року машинобудівними підприємствами ДТЕК Енерго було виготовлено 290 одиниць гірничо-шахтного обладнання (ГШО) та майже 292 тисячі запчастин та комплектуючих", - йдеться в повідомленні.

В компанії наголосили, що серед нових одиниць ГШО - 7 нових комбайнів. Зокрема, один із ключових для шахтарів та забезпечення потреб українського вуглевидобутку - прохідницький комбайн RH220.

"Це перша подібна модель, виготовлена цього року, і друга загалом. Нова техніка потужніша та надійніша, ніж попередники, та обладнана дистанційним керуванням для безпечної роботи шахтарів. Вже найближчого часу новітній прохідницький комбайн буде забезпечувати потреби однієї із шахт "ДТЕК Енерго" на Дніпропетровщині", - уточняється в повідомленні.

Раніше в ДТЕК повідомляли, що в рамках цьогорічної ремонтної кампанії підготували до зими 2 теплові енергоблоки, у ремонті ще 7. Вкладення компанії в ремонти ТЕС у січні-квітні склали понад 890 млн гривень.