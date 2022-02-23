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В 2022 году восстановят 336 километров дорог Львовщины

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Львов, Среда 23 февраля 2022 13:47
В 2022 году восстановят 336 километров дорог Львовщины Фото: в 2022 году восстановят 336 километров дорог Львовщины (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В течение строительного сезона 2022 года на территории Львовской области планируется провести ремонт 336 км дорог государственного и местного значения, а также восстановить 52 моста. Работы выполнят в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

"В 2010 году во Львовской области отремонтировали 0 километров дорог. В 2017 - 179. И это самый большой показатель до моей каденции как главы ОГА. В прошлом году в области в рамках "Большой стройки" отремонтировали более 264 километров дорог. А в этом году еще более амбициозная цель - построить и отремонтировать 336 километров дорог и 52 моста", - сообщил председатель Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий.

Одним из приоритетных направлений работы на этот год областной глава назвал ремонт дорог "Киев - Чоп" и "Сколе - Славское", что является частью проекта "Малый карпатский круг". Также важным проектом является реконструкция Западного обхода Львова и завершение капитального ремонта дороги "Стрый - Изварино", что объединяет всю страну.

Кроме того, продолжится развитие инфраструктуры на украинско-польской границе. В частности, планируется восстановление дороги Т-14-04 "Червоноград - Рава-Русская" на всей протяженности, дороги Т-14-18 "Нижанковичи - Самбор - Дрогобыч - Стрый" на участке "Нижанковичи - Самбор" и трассы Т-14-01 "КПП "Смильница" - Старый Самбор" на 3-километровом участке от Хирова в направлении КПП "Смильница".

"Что касается местных дорог, то на этот год из государственного бюджета было выделено более 1,2 млрд грн", - добавляют в ОГА.

Для сохранения дорог предусмотрено обустройство на территории области еще 5 площадок для взвешивания в движении. Две таких на Львовщине уже работают.

В 2022 году восстановят 336 километров дорог Львовщины

Как ранее рассказал координатор программы "Большая стройка" и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, в течение строительного сезона 2022 года планируется реализовать 715 объектов по всей Украине.

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