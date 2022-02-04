В 2021 году "Винницагаз Сбыт" поставил клиентам почти 7 млн кВт⋅ч электроэнергии

ООО "Винницагаз Сбыт", работающее под брендом "Твой газсбыт", за прошлый год существенно нарастило объемы поставок электроэнергии корпоративным клиентам и бюджетным организациям. Всего за 2021 год компания реализовала около 7 млн кВт⋅ч электроэнергии.

"Мы начали поставлять электроэнергию с декабря 2020-го. За год работы количество наших клиентов увеличилось до 205, а потребление электроэнергии наращено с 11,8 тысяч кВт⋅ч в январе 2021-го до 2,04 млн кВт⋅ч в декабре. По состоянию на 18 января 2022 года у нас покупает электроэнергию 247 юридических потребителей, среди которых не только малый и средний бизнес, но и бюджетные учреждения. Их на сегодня среди наших клиентов – 156", – комментирует директор ООО "Винницагаз Сбыт" Василий Сопильник.

По его словам, основными преимуществами сотрудничества с компанией являются:

расчет по факту потребления;

оплата сразу и за электроэнергию и за услугу распределения;

индивидуальный подход;

гибкие ценовые предложения.

"Покупая у нас энергоресурс, клиенты могут рассчитываться за него в удобный для себя способ: предварительно, подекадно или же после получения электроэнергии. За каждым потребителем электроэнергии закреплен персональный менеджер. Кроме этого, "Винницагаз Сбыт" предоставляет возможность юридическим лицам платить за услугу распределения электрической энергии через поставщика. Такое внедрение упрощает для клиентов ведение бухгалтерии и позволяет экономить время и ресурсы. Вместо двух компаний – оператора распределения и поставщика – клиент будет взаимодействовать только с нашим менеджером", – отмечает Василий Сопильник.

Все чаще, отмечает руководитель компании, потребители выбирают пакетное предложение "Газ+Электроэнергия". Таким образом клиент экономит свое время и ресурсы, ведь взаимодействует с одним персональным менеджером, который помогает решать вопросы по поставке обоих видов энергоресурсов.