В 2020 году "Николаевгаз" обследовал почти 9 тысяч км газопроводов

Газовый вентиль (УНИАН)

За 2020 год АО "Николаевгаз" провело комплексное приборное обследование в общей сложности более 8,9 тысяч км газопроводов. Специалисты обнаружили свыше 2 тысяч повреждений изоляции и устранили 94 подземных утечек природного газа.

"С целью обеспечения безопасной и бесперебойной доставки газа своим клиентам по всей Николаевской области компания "Николаевгаз" постоянно осуществляет работу по диагностике и поддержанию газовых сетей в надлежащем техническом состоянии. В 2020 году "Николаевгаз" обследовал 570,7 км надземных, 6,2 тысяч км подземных сетей и более 2 тысяч км газопроводов-вводов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что для исследования подземных газопроводов специалисты компании используют специальные высокочувствительные газоанализаторы и трассоискатели. Все выявленные повреждения изоляции и утечки газа сразу ликвидируются.

"В течение года мы выполняем комплекс работ по обслуживанию сети газоснабжения. Эта работа по диагностике газопроводов и газового оборудование на сетях очень важна, так как от герметичности газопроводов, целостности их изоляционного покрытия и исправной работы системы в целом зависит то, что наши клиенты ежедневно, беспрерывно и безопасно могут получать газ в свои дома", - рассказывает технический директор АО "Николаевгаз" Дмитрий Грицай.

Для повышения качества и эффективности работы в этом направлении компания регулярно проводит обновление материально-технического оснащения службы комплексного приборного обследования.

"В 2020 году было закуплено 4 газоанализатора Esders GOLIATH, газоанализатор Esders Hanter. Это высокочувствительные компрессорные приборы для выявления подземных утечек. Также 5 течеискателей Esders VibraGas со специальными зондами для поиска утечек на наземных и подземных газопроводах. Кроме того было приобретено 4 новых автомобиля PEUGEOT Rifter, которые в данный момент укомплектовываются всеми необходимыми приборами, в том числе и высокоточными лазерными газоанализаторами. В планах компании – превратить данные автомобили в мобильные лаборатории для проведения диагностики газопроводов, определения их состояния и выявления утечек газа", - говорится в сообщении.