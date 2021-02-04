В 2020 году "Криворожгаз" присоединил к газовым сетям 34 новых объекта

Газовый вентиль (УНИАН)

С начала 2020 года АО "Криворожгаз" осуществило 34 присоединения к системе газоснабжения новых объектов. Газ был подведен к 27 домовладениям.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В прошлом году центрами "104 Клиентское пространство" принято 58 заявлений на присоединение к газораспределительной сети с последующей выдачей технических условий. Из них 9 на услугу стандартного присоединения и 49 - нестандартного. Было заключено 56 договоров на присоединение к сетям", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, процедура присоединения доступна всем жителям Кривого Рога и Криворожского района. Во всех центрах "104 Клиентское пространство" есть специалисты по работе с клиентами, которые принимают заявления и занимаются оформлением документов на получение данной услуги. О том, как присоединиться к системе газоснабжения, можно узнать на официальном сайте АО "Криворожгаз".

"Для того, чтобы подключиться к газовым сетям, необходимо обратиться в центр "104 Клиентское пространство". На месте клиент оформляет заявку на выполнение работ, заполняет опросный лист, заключает договор и оплачивает стоимость услуг. Дальше за выполнением работ следит специалист, который обо всем информирует заказчика непосредственно до сдачи технической документации в архив", - говорит директор по капитальному строительству АО "Криворожгаз" Михаил Жих.

Новая процедура присоединения к газовым сетям начала действовать в Украине с 1 января 2013 года. В пресс-службе отметили, что основным преимуществом является сокращение сроков и упрощение порядка подключения к газовым сетям.

"При условии отсутствия замечаний в документации, газораспределительная компания в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления должна выдать заказчику проекты договоров, техусловий и соответствующие счета. Для выполнения комплекса работ по стандартному присоединению объекта или земельного участка законодательством отведен трехмесячный срок. Стоимость работ стандартного присоединения устанавливается Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. В частности, в Днепропетровской области, в зависимости от типоразмера счетчика и местности, стоимость составляет от 10800 до 16560 гривен (без НДС)", - говорится в сообщении.