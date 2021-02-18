За 2020 год "Волыньгаз" присоединил к газовым сетям почти 400 новых объектов

За 2020 год к газораспределительным сетям Волынской области присоединилось 381 новых объектов. Из них 361 - это многоэтажные дома и частные домохозяйства, 18 - промышленных клиентов. В 287 случаях осуществлено стандартное присоединение и в 94 – нестандартное.

В прошлом году специалисты Клиентского пространства 104.ua заключили 662 договора на присоединение к системе газоснабжения с последующей выдачей технических условий. Процедура присоединения доступна всем волынянам. По словам пресс-службы, в центрах "104 Клиентское пространство" специалисты по работе с клиентами, которые принимают заявления и занимаются оформлением документов на получение этой услуги.

"Для того, чтобы подключиться к газовым сетям, необходимо прийти на прием в центры "104 Клиентское пространство". На месте клиент оформляет заявку на выполнение работ, заполняет опросный лист и заключает договор. Далее за выполнением работ следит менеджер, который обо всем информирует заказчика непосредственно к вводу об'объекта газоснабжения в эксплуатацию с последующим пуском газа", - разъясняет директор по капитальному строительству АО "Волыньгаз" Сергей Галянт.

В компании напомнили, что подключение к системе газоснабжения регламентируется правилами Кодекса ГРМ. Если в документации нет замечаний, в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления заказчик получает от газораспределительной компании проекты договоров, технических условий и соответствующие счета. Работы по стандартному присоединению объекта или земельного участка в соответствии с законодательством исполняются в течение трех месяцев.

"За консультациями клиенты могут обращаться в центры "104 клиентское пространство" по следующим адресам: г. Луцк, просп. Молодежи, 14 А, г. Ковель, ул. С. Бандеры, 34А, г. Камень-Каширський, ул. Хотешивская, 9, пгт. Ратне, ул. Газина, 20, г. Владимир-Волынский, ул. Сагайдачного, 85, г. Ківерці, ул. Матросова, 9, г. Горохів, вул. Казацкая, 98, г. Рожище, ул. Мазепы, 24, г. Нововолынск, ул. Княгини Ольги, 56, пгт. Турийск, ул. Параллельная, 33, пгт. Старая Вижовка, ул. Независимости, 60", - говорится в сообщении.