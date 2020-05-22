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В 2019 году технологические потери газа в Украине были на уровне 1,5 млрд куб. м, - глава РГК

Новости » Энергетика     22.05.2020 - 16:44
В 2019 году технологические потери газа в Украине были на уровне 1,5 млрд куб. м, - глава РГК
Фото: газовая труба (УНИАН)

В странах восточной Европы данный показатель в среднем в 2 раза меньше

Ежегодные технологические потери газа в распределительных сетях Украины составили порядка 1,5 млрд куб. м. Об этом директор Региональной газовой компании Олег Никоноров рассказал в интервью международному агентству ICIS.

"Действующие мощности газораспределительной системы Украины составляют более 100 млрд куб.м газа в год. Реальное распределение газа по этой системе в четыре раза ниже и не превышает 25 млрд куб. м в год. На этом фоне ежегодная потребность в технологическом газе в 1,5 млрд куб. м представляет уже весомую долю. В странах восточной Европы данный показатель в среднем в 2 раза меньше", - рассказал Никоноров.

Основная причина таких показателей - это отсутствие необходимых инвестиций в реконструкцию газораспределительных систем на протяжении последних 20 лет. По данным главы РГК, в Польше и Чехии инвестиции в газовые сети составляют 40–50 евро в год на каждого потребителя газа. В Украине инвестиции около 1 евро на одного потребителя в год. Также он отметил, что тариф на распределение газа в Украине в три раза меньше, чем в странах Центральной и Восточной Европы.

"Кроме того, на протяжении последних 6 лет тариф на распределение покрывал не более 70% фактических затрат Операторов ГРМ, что привело к их хронической убыточности. По итогам 6 лет общие убытки операторов ГРМ, работающих под брендом РГК, достигли 17,5 млрд гривен, а в целом по Украине данная цифра может достигать 25-26 млрд гривен", - заявил Никоноров.

По мнению главы РГК, переход на стимулирующее тарифообразование позволит привлечь необходимые инвестиции в отрасль и повысить операционную эффективность украинской газораспределительной системы.

Автор: Мария Тарарыева

Теги Новости Украины газРГК
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