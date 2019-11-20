В 2019 году АО "Винницагаз" инвестировало в сети региона более 23 млн гривен

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

К концу года компания планирует инвестировать в сети еще около 3 млн гривен

С начала года объем инвестиций АО "Винницагаз" в газораспределительные сети области в 2019 году уже достиг более 23,2 млн гривен. На 1 ноября план развития компании на 2019 год выполнен на 89%. Об этом сообщает пресс-служба "Винницагаза".

"Основными статьями расходов стали мероприятия по реконструкции сетей, замена непригодных счетчиков газа и обеспечение работы аварийно-диспетчерской службы компании. Во исполнение плана развития заменено 3,5 тыс. непригодных индивидуальных газовых счетчиков общей стоимостью 5,7 млн гривен. При этом, с начала года непригодными для дальнейшей эксплуатации признаны более 11,2 тыс. приборов с 24 тыс. поверенных. Выделенных инвестиций на эти цели катастрофически не хватает", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе рассказали, что для нужд аварийно-диспетчерской службы компании приобретены 5 автомобилей Peugeot Boxer общей стоимостью 3,3 млн гривен. Новая техника обеспечивает быстрое и качественное реагирование на аварийные заявки потребителей, выявление и устранение аварий на газораспределительных сетях.

"На сегодня задача № 1 для "Винницагаз" - модернизация и реконструкция сетей, приведение их в соответствие к современному спросу. Это позволит уменьшить потери газа и расходы на содержание системы", - отмечает технический директор АО "Винницагаз" Владимир Билаш.

По словам пресс-службы, 14,2 млн гривен инвестиций направлено на проведение капитального ремонта и реконструкции сетей, замену устаревшего газорегулирующего оборудования и средств защиты от коррозии. В частности, проведена реконструкция газопровода низкого давления протяженностью более 5,6 км. на сумму 946,2 тыс. гривень.

"Осуществлено четыре кольцевания газопроводов низкого давления общей протяженностью 915 м, благодаря чему удалось обеспечить стабильное давление у конечных потребителей. Стоимость работ составила 270,8 тыс. гривен. Проведена замена 5-ти надземных отключающих устройств и капитальный ремонт 4-х газовых колодцев. Заменено 14 ШГРП и 2211 комбинированных домовых регуляторов давления по всему региону. В рамках модернизации сетей заменено одну ГРП на ШГРП. Проведен ряд других мероприятий в рамках подготовки сетей к отопительному сезону", - говорится в сообщении.

В общем, на сегодняшний день компания обслуживает 17,2 тыс. км сетей, 3 тыс. единиц газорегулирующего оборудования (ГРП / ШРП), 1,6 тыс. станций катодной защиты, более 106 тыс. комбинированных домовых регуляторов давления. К концу 2019 года компания планирует инвестировать в сети еще около 3 млн гривен.