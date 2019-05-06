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В 2018 году "Николаевгаз" присоединил к системе газоснабжения около 170 объектов

Новости » Энергетика    06.05.2019 - 13:30
В 2018 году "Николаевгаз" присоединил к системе газоснабжения около 170 объектов
Иллюстративное фото (УНИАН)

Как и в предыдущие несколько лет, больше всего людей газифицируются именно в Николаеве

В прошлом году ПАО "Николаевгаз" присоединило к системе газоснабжения 173 объекта. Строительно-монтажные работы по прокладке газовых сетей были осуществлены на 76 объектах по схеме стандартного присоединения и 97 - нестандартного. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В 2018 году Центр обслуживания клиентов принял около 400 заявлений на присоединение к газораспределительной системе, среди которых 62 на стандартное присоединение к газовой сети и 317 - на нестандартное. В компании отмечают, что как и в предыдущие несколько лет, больше всего людей газифицируются именно в Николаеве", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что ставки присоединения к газораспределительной системе устанавливаются Национальной комиссией по энергетике и коммунальным услугам отдельно для каждой компании. Стоимость услуги за стандартное присоединение на 2019 год для Николаевской области составляет от 12 до 18 тыс. гривен (без НДС), без учета внутридомовых работ.

"К сожалению, последние несколько лет прослеживается тенденция к снижению количества желающих газифицировать свои дома. Из-за значительного повышения цены на природный газ, люди все чаще отдают предпочтение альтернативным видам топлива", - рассказывает директор технический ПАО "Николаевгаз" Андрей Макаренко.

По словам пресс-службы, для того, чтобы присоединиться к газовым сетям, необходимо просто обратиться в Центр обслуживания клиентов ПАО "Николаевгаз" с пакетом документов. А дальше специалисты компании будут сопровождать и консультировать заказчика в течение всего процесса получения услуги.

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