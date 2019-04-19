В 2018 году в Кривом Роге обследованы почти 3000 км газопроводов

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В 2018 году выполнено реконструкцию почти 5 км газопроводов на сумму более 1,2 млн гривен

В 2018 году специалистами ПАО "Криворожгаз" комплексным приборным методом обследовано 2938 км газовых сетей Кривого Рога и Криворожского района. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В ходе полного технического обследования было выявлено более 3 км газопроводов, которые подлежат капитальному ремонту. На 859 км газопроводов проведено полное техническое обследование. В результате выявлено более 779 утечек газа на подземных газопроводах, из них 40 утечек на распределительных газопроводах.

"Поскольку газотранспортную систему прокладывали еще в 60-70-х годах, количество газопроводов, требующих ремонта, ежегодно растет, поэтому, ПАО "Криворожгаз" продолжает модернизацию сетей для бесперебойной и безаварийной работы системы газоснабжения Кривого Рога", - отметила главный инженер ПАО "Криворожгаз" Марина Терентьева.

По словам пресс-службы, в 2018 году выполнено реконструкцию почти 5 км газопроводов на сумму более 1,2 млн гривен. В 2019 году компания выполнит реконструкцию газопроводов общей протяженностью 3,1 км на сумму более 1 млн гривен. Модернизация газотранспортной сети Кривого Рога и Криворожского района является приоритетным направлением инвестиций.

"В настоящее время специалисты ПАО "Криворожгаз" продолжают работать над повышением безопасного газоснабжения Кривого Рога и Криворожского района, но объем инвестиций, утверждаемых НКРЭКУ, покрывает лишь расходы на неотложные ремонты и поддержание газовых сетей в рабочем состоянии", - говорится в сообщении.

Тайже в пресс-службе сообщили, что тариф на распределение ПАО "Криворожгаз" не пересматривался НКРЭКУ уже три года и так и остался на уровне 2016 года, что делает невозможным увеличение финансирования. Он не был пересмотрен даже после роста цены газа с 1 ноября 2018 года. Компания продолжает получать 35 копейки с одного распределенного кубометра газа.