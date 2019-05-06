В 2018 году более 900 потребителей присоединились к газовым сетям, - "Винницагаз"

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Предельный уровень платы за стандартное присоединение устанавливается НКРЭКУ

В 2018 году к газораспределительным сетям Винницкой области присоединились 904 новых потребителя природного газа. Это на 17% больше, чем в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Винницагаз".

"Почти 40% из них - это стандартные присоединения к частным домам в селах и городах. Количество нестандартных присоединений превысило 560. Из них почти 94% - присоединение к сетям частных домов и квартир. Остальные новые объекты газоснабжения составляют 14 многоквартирных домов и 24 небытовых объекта", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, в сельской местности более распространены стандартные присоединения, в городах преобладают нестандартные присоединения. По показателям присоединений новых потребителей лидирует город Винница.

"Предельный уровень платы за стандартное присоединение устанавливается НКРЭКУ. Для Винницкой области и города Гайворон на 2019 год эта плата колеблется от 12 588 до 18 876 гривен в зависимости от типов местности, газопровода, а также типоразмера счетчика", - объясняет директор по капитальному строительству ПАО "Винницагаз" Юлия Бикташева.

В текущем году к газораспределительным сетям Винницкой области на конец апреля уже присоединены 344 новых объекта. Компания пытается сохранить тенденцию к увеличению количества новых потребителей природного газа. Чтобы подключиться к сетям газоснабжения, потребителю необходимо обратиться с соответствующим заявлением в Центры обслуживания клиентов или отделения клиентского сервиса компании на местах.