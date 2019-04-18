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За 2018 год контакт-центр "Волыньгаза" обработал более 700 тыс. обращений клиентов

Новости » Энергетика    18.04.2019 - 15:27
За 2018 год контакт-центр "Волыньгаза" обработал более 700 тыс. обращений клиентов
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Получить консультацию волыняне могут и с помощью "Личного кабинета"

D gрошлом году в контакт-центр ПАО "Волыньгаз" поступило свыше 700 тыс. обращений. Большинство из них касались передачи показаний счетчиков газа и проверки состояния лицевого счета. В среднем, ежемесячно операторы контакт-центра удаленно консультируют более 70 тысяч потребителей природного газа Волынской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Уже около 3 лет клиенты "Волыньгаза" имеют возможность дистанционно получить консультацию по любому вопросу просто позвонив в контакт-центр компании. Только в течение 2018 года операторы обработали свыше 716 800 обращений потребителей природного газа. Чаще всего клиенты компании консультировались по поводу квитанций и сверки лицевого счета – 24 тыс. и 34 тыс. обращений соответственно", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, получить консультацию волыняне могут и с помощью "Личного кабинета". В такой способ в прошлом году специалисты контакт-центра предоставили 4,7 тыс. разъяснений. Также в личном кабинете на сайте 104.ru доступна опция обратного звонка – Callback, которой в течение прошлого года воспользовались более 1,5 тысячи потребителей голубого топлива.

"С помощью современных сервисов в 2018 году передано почти 600 тысяч показаний счетчика, из которых 296 тыс. поступили через СМС на короткий номер 7104, почти 2,2 тыс. данных получены через электронную почту contact@vlgas.104.ru и 56 727 показаний принято через круглосуточное голосовое меню IVR", - говорится в сообщении.

"Одной из последних новинок стало введение услуги – передача показаний через сервис Viber-бот 7104ua. Использование современных технологий дает нам возможность предоставлять значительное количество консультаций дистанционно и существенно экономить время наших клиентов", - рассказал начальник управления клиентского сервиса ПАО "Волыньгаз" Юрий Петрук.

Также в пресс-службе отметили, что быстрым способом доступа к личному счету является Личный кабинет на сайте 104.ua.

"С помощью которого можно контролировать расчеты, размер начисленной субсидии, наличие долга или переплаты, передать показания счетчика. Зарегистрировать "Личный кабинет" на сайте 104.ua быстро и легко. Для этого необходим номер своего лицевого счета и сумма последнего платежа", - говорится в сообщении.

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