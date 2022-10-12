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З 2014 року допомога Фонду Ахметова та бізнесів SCM охопила понад 18 млн людей

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Середа 12 жовтня 2022 14:37
З 2014 року допомога Фонду Ахметова та бізнесів SCM охопила понад 18 млн людей Фото: з 2014 року допомога Фонду Ахметова та бізнесів SCM охопила понад 18 млн людей (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Починаючи з 2012 року допомога Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Зокрема, з 24 лютого 2022 року компанії СКМ відновили доступ до електрики та зв'язку для майже 11 млн українців. А з 2014 року до лютого 2022 року Фонд Ріната Ахметова надав допомогу для 3,5 млн осіб.

Також фонд продовжує збирати історії для музею "Голоси мирних" - наймасштабнішого у світі архіву історій мирних мешканців України, які постраждали від війни. Архів музею налічує вже понад 40 тисяч історій.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

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