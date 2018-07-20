20 июля: праздники и важные события на этот день

Фото: 20 июля - Международный день торта (pixabay.com/twinklelacsamana)

20 июля отмечается Международный день торта, а также свой профессиональный праздник отмечают шахматисты

Все праздники 20 июля 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.

20 июля: какой сегодня праздник и памятные даты

Все сладкоежки мира сегодня отмечают вкусный праздник – Международный День торта, пропагандирующий ходить друг к другу в гости с тортом и призывающий к дружбе и миру между людьми.

Ежегодно 20 июля отмечается Международный день шахмат, цель которого - распространение и развитие этой интеллектуальной игры по всему миру.

Фото: 20 июля - Международный день шахмат (pixabay.com/klimkin)

В народе 20 июля чествуются Авдотья Сеногнойка. Считается, что в этот период идут частые дожди, которые мешают заготовке сена. В полях начиналась жатва, а первый сноп освящали в церкви. Главная примета дня: если на Авдотью идет дождь, будет мокро еще несколько недель.

20 июля: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1877 году – день рождения мультипликации.

В 1917 году зарегистрирована немецкая торговая марка BMW.

В 1924 году во Франции основана Международная шахматная федерация (FIDE).

В 1960 году впервые в истории главой правительства стала женщина (Сиримаво Бандаранаике, премьер-министр Шри-Ланки).

В 1969 году совершена первая в истории посадка на Луну американским космическим кораблем "Аполлон-11".

В 1976 году прошли первые исследования на Марсе.

20 июля: в этот день родились

В 1304 году – Франческо Петрарка, известный итальянский поэт.

В 1930 году – Олег Анофриев, советский актер, режиссер, автор и исполнитель песен.

В 1940 году – Давид Тухманов, известный советский композитор-песенник.

В 1941 году – Людмила Чурсина, советская актриса театра и кино.

В 1947 году – Карлос Сантана, американский гитарист, лидер группы "Santana".

В 1980 году – Жизель Бюндхен, бразильская супермодель, актриса.

20 июля: в этот день умерли

В 1816 году – Гавриил Державин, русский поэт, драматург, государственный деятель.

В 1973 году – Брюс Ли, известный гонконгский и американский киноактер, режиссер, сценарист, мастер и популяризатор боевых искусств.

В 1990 году – Сергей Параджанов, советский режиссер, сценарист, художник.

В 2016 году – Павел Шеремет, российский, украинский и белорусский телеведущий и журналист.

Именинники 20 июля

Сегодня свои именины отмечают: Герман, Евдокия, Евфросиния, Никон, Павел, Сергей, Фома.

Королевы дорог (video.rbc.ua)