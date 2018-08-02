2 августа: важные события в истории и все праздники на сегодня

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2 августа в Украине и других постсоветских государствах празднуется День десантника. Подробнее о всех событиях в этот день - в материале

Какие праздники отмечаются сегодня в Украине и мире, какие значимые исторические события произошли 2 августа, а также кто родился и умер в этот день, вам расскажет Styler.

2 августа: какой сегодня праздник и памятные даты

Ежегодно 2 августа в Украине и других постсоветских государствах празднуется День десантника.

Также в этот день во многих странах отмечается Международный день Холокоста ромов, установленный в память геноцида цыган нацистами во время Второй мировой войны.

Православная церковь 2 августа вспоминает Пророка Илию, который является самым почитаемым ветхозаветным святым, покровителем пилотов и десантников.

В народе 2 августа отмечается Ильин день. Считалось, что Илья Громовержец, несясь по небу в огненной колеснице, пускает громы и молнии и поражает нечистую силу, которая может спрятаться в звере и даже в человеке. А потому в этот день опасно работать в поле, чтобы не поразила молния. С Ильина дня нельзя купаться, потому что вода становится студеной. Главная примета дня: с Ильи начинается осень.

2 августа: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1930 году в СССР впервые был высажен воздушный десант во время учений.

В 1940 году Северная Буковина и часть Бессарабии вошли в состав УССР.

В 1953 году в Киеве была открыта детская железная дорога.

В 1989 году в Киеве произошло обрушение фронтона главпочтамта, в результате чего погибли 11 человек.

В 2007 году российскими глубоководными аппаратами "Мир" впервые в мире было достигнуто дно Северного Ледовитого океана на Северном полюсе.

2 августа: в этот день родились

В 1834 году – Фредерик Огюст Бартольди, французский скульптор, создавший американскую Статую Свободы.

В 1951 году – Джо Линн Тернер, американский певец, участник групп "Rainbow" и "Deep Purple".

В 1961 году – Дмитрий Пучков (Гоблин), российский переводчик, автор переводов голливудских фильмов.

В 1976 году – Сэм Уортингтон, австралийский киноактер.

2 августа: в этот день умерли

В 1921 году – Энрико Карузо, знаменитый итальянский оперный певец, тенор.

В 1976 году – Фриц Ланг, видный немецкий режиссер и сценарист.

В 1986 году – Исаак Шмарук, украинский кинорежиссер.

Именинники 2 августа

Сегодня свои именины празднуют: Александр, Алексей, Афанасий, Георгий, Иван, Илья, Константин, Леонтий, Николай, Петр, Сергей, Тихон, Феодор.