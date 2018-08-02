2 августа: важные события в истории и все праздники на сегодня

2 августа в Украине и других постсоветских государствах празднуется День десантника. Подробнее о всех событиях в этот день - в материале
Какие праздники отмечаются сегодня в Украине и мире, какие значимые исторические события произошли 2 августа, а также кто родился и умер в этот день, вам расскажет Styler.
Ежегодно 2 августа в Украине и других постсоветских государствах празднуется День десантника.
Также в этот день во многих странах отмечается Международный день Холокоста ромов, установленный в память геноцида цыган нацистами во время Второй мировой войны.
Православная церковь 2 августа вспоминает Пророка Илию, который является самым почитаемым ветхозаветным святым, покровителем пилотов и десантников.
В народе 2 августа отмечается Ильин день. Считалось, что Илья Громовержец, несясь по небу в огненной колеснице, пускает громы и молнии и поражает нечистую силу, которая может спрятаться в звере и даже в человеке. А потому в этот день опасно работать в поле, чтобы не поразила молния. С Ильина дня нельзя купаться, потому что вода становится студеной. Главная примета дня: с Ильи начинается осень.
В 1930 году в СССР впервые был высажен воздушный десант во время учений.
В 1940 году Северная Буковина и часть Бессарабии вошли в состав УССР.
В 1953 году в Киеве была открыта детская железная дорога.
В 1989 году в Киеве произошло обрушение фронтона главпочтамта, в результате чего погибли 11 человек.
В 2007 году российскими глубоководными аппаратами "Мир" впервые в мире было достигнуто дно Северного Ледовитого океана на Северном полюсе.
В 1834 году – Фредерик Огюст Бартольди, французский скульптор, создавший американскую Статую Свободы.
В 1951 году – Джо Линн Тернер, американский певец, участник групп "Rainbow" и "Deep Purple".
В 1961 году – Дмитрий Пучков (Гоблин), российский переводчик, автор переводов голливудских фильмов.
В 1976 году – Сэм Уортингтон, австралийский киноактер.
В 1921 году – Энрико Карузо, знаменитый итальянский оперный певец, тенор.
В 1976 году – Фриц Ланг, видный немецкий режиссер и сценарист.
В 1986 году – Исаак Шмарук, украинский кинорежиссер.
Сегодня свои именины празднуют: Александр, Алексей, Афанасий, Георгий, Иван, Илья, Константин, Леонтий, Николай, Петр, Сергей, Тихон, Феодор.