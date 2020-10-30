Более 2,5 тысячи жителей Хмельниччины приняли участие в акции "Твоя энергонезависимость"

Газовый вентиль (104.ua)

2530 подолян подписались на второй сезон акции "Твоя энергонезависимость", а это на пол тысячи участников больше, чем в прошлом году. В то же время, на 290 тыс куб. м возросли и объемы заказанного на холода газа. В частности, на отопительный сезон жители области зарезервировали 2,45 млн кубометров энергоресурса.

Об этом сообщает пресс-служба "Хмельницкгаз Сбыта".

Отмечается, что чтобы избежать лишних визитов к местам большого скопления людей во время пандемии COIVD-19, почти половина подписчиков "Твоей энергонезависимости" заказала газ на зиму онлайн – с помощью Личного кабинета на сайте 104.ua.

"Несмотря на устойчивую тенденцию к уменьшению потребления природного газа, в этом году число участников акции и зимний запас голубого топлива выросли, – говорит директор ООО "Хмельницкгаз Сбыт" Андрей Левицкий. – По моему мнению, в такой способ экономные подоляне обезопасили себя и домашние бюджеты от сезонного подорожания голубого топлива. Ведь стрессов в нашей жизни хватает и без лишних волнений за дополнительные расходы на газ".

По условиям акции использовать созданный запас энергоресурса необходимо с 1 октября нынешнего года до 31 марта следующего. Если жители области не успеют потребить весь зимний резерв, "Хмельницкгаз Сбыт" вернет остаток средств или зачтет его для будущих платежей. Пока подоляне будут использовать акционный газ, они будут оплачивать только один счет – за доставку голубого топлива.

"После отмены государственного регулирования цен на газ для населения, рост популярности акции является показателем доверия к нашей компании, как надежного поставщика голубого топлива. Конечно, мы и впредь будем делать интересные предложения для потребителей, которые помогут сэкономить в рыночных условиях, поэтому советую следить за нашими новостями", – подытоживает Андрей Левицкий.

В пресс-службе напомнили, что акция "Твоя энергонезависимость" продолжалась с 15 августа до конца сентября. Благодаря выгодному предложению все желающие могли приобрести неограниченный запас газа на холода от 4,49 грн за кубометр.