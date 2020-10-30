ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Более 2,5 тысячи жителей Хмельниччины приняли участие в акции "Твоя энергонезависимость"

Хмельницкий, Пятница 30 октября 2020 09:55
Более 2,5 тысячи жителей Хмельниччины приняли участие в акции "Твоя энергонезависимость"
Газовый вентиль (104.ua)
Автор: Мария Тарарыева

2530 подолян подписались на второй сезон акции "Твоя энергонезависимость", а это на пол тысячи участников больше, чем в прошлом году. В то же время, на 290 тыс куб. м возросли и объемы заказанного на холода газа. В частности, на отопительный сезон жители области зарезервировали 2,45 млн кубометров энергоресурса.

Об этом сообщает пресс-служба "Хмельницкгаз Сбыта".

Отмечается, что чтобы избежать лишних визитов к местам большого скопления людей во время пандемии COIVD-19, почти половина подписчиков "Твоей энергонезависимости" заказала газ на зиму онлайн – с помощью Личного кабинета на сайте 104.ua.

"Несмотря на устойчивую тенденцию к уменьшению потребления природного газа, в этом году число участников акции и зимний запас голубого топлива выросли, – говорит директор ООО "Хмельницкгаз Сбыт" Андрей Левицкий. – По моему мнению, в такой способ экономные подоляне обезопасили себя и домашние бюджеты от сезонного подорожания голубого топлива. Ведь стрессов в нашей жизни хватает и без лишних волнений за дополнительные расходы на газ".

По условиям акции использовать созданный запас энергоресурса необходимо с 1 октября нынешнего года до 31 марта следующего. Если жители области не успеют потребить весь зимний резерв, "Хмельницкгаз Сбыт" вернет остаток средств или зачтет его для будущих платежей. Пока подоляне будут использовать акционный газ, они будут оплачивать только один счет – за доставку голубого топлива.

"После отмены государственного регулирования цен на газ для населения, рост популярности акции является показателем доверия к нашей компании, как надежного поставщика голубого топлива. Конечно, мы и впредь будем делать интересные предложения для потребителей, которые помогут сэкономить в рыночных условиях, поэтому советую следить за нашими новостями", – подытоживает Андрей Левицкий.

В пресс-службе напомнили, что акция "Твоя энергонезависимость" продолжалась с 15 августа до конца сентября. Благодаря выгодному предложению все желающие могли приобрести неограниченный запас газа на холода от 4,49 грн за кубометр.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Энергетика Хмельницкийгаз

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь