18 июля: праздники и важные события на этот день

Фото: 18 июля - праздники дня (pixabay.com/JuergenPM)

18 июля 2018 года отмечается День Нельсона Манделы в память о борце против расовой дискриминации, а в народном календаре - праздник Месяца

Все праздники 18 июля 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.

18 июля: какой сегодня праздник и памятные даты

Сегодня отмечается Международный день Нельсона Манделы, который приурочен ко дню рождения бывшего президента Африки и знаменует всенародную борьбу с расовой дискриминацией.

Кроме того, 18 июля достаточно широкий диапазон национальных и государственных событий. Так, в Испании отмечается День труда, в России чествуют пожарных, а Америка сытно празднует день хот-дога.

В народе 18 июля чествуются Афанасьев день, Месяцев праздник. Считалось, что в эту ночь месяц на небе играет, сил прибавляет.

Приметы дня:

если на Афанасия месяц играет – к хорошему урожаю;

ясный месяц обещает теплую осень;

желтые облака – к дождю.

Фото: 18 июля - народный праздник Месяца (pixabay.com/Ajale)

18 июля: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 64 году вспыхнул великий пожар Рима, который сжег почти весь город.

В 1918 году состоялась Алапаевская казнь членов дома Романовых.

В 1921 году во Франции впервые была произведена противотуберкулезная прививка БЦЖ.

В 1936 году состоялся розыгрыш первого Кубка СССР по футболу.

В 1954 году в Америке прошел первый фестиваль джазовой музыки.

В 1968 году – день рождения компании "Intel".

18 июля: в этот день родились

В 1918 году – Нельсон Мандела, южноафриканский политик, борец против апартеида.

Фото: Памятник Нельсону Манделе (pixabay.com/misio)

В 1932 году – Евгений Евтушенко, русский советский поэт, режиссер.

В 1941 году – Фрэнк Фариан, немецкий музыкант, создатель диско-группы "Бони М".

В 1957 году – Александр Титов, российский музыкант, бас-гитарист групп "Аквариум" и "Кино".

В 1982 году – Приянка Чопра, индийская актриса и модель.

18 июля: в этот день умерли

В 1610 году – Микеланджело Караваджо, известный итальянский живописец.

В 1817 году – Джейн Остин, английская романистка, классик западной литературы.

В 1919 году – погибла Раймонда де Ларош, французская летчица, первая в мире женщина-пилот.

В 1939 году – Витольд Малишевский, украинский композитор, основатель и ректор Одесской консерватории.

В 1988 году – Нико, немецкая певица, актриса, фотомодель.

Именинники 18 июля

Сегодня свои именины отмечают: Агния, Анна, Арсений, Афанасий, Варвара, Василий, Геннадий, Елизавета, Кирилл, Сергей, Степан, Тихон.

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