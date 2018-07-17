17 июля: праздники и важные события на этот день

Фото: 17 июля - праздники дня (pixabay.com/JuergenPM)

17 июля 2018 года в мире отмечается День уголовного правосудия, а в народном календаре - Андреевский день, к которому на полях дозревают озимые

Все праздники 17 июля 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.

17 июля: какой сегодня праздник и памятные даты

Ежегодно 17 июля отмечается Всемирный день международного уголовного правосудия, который был утвержден под эгидой ООН в 1998 году.

Также 17 июля православная церковь чтит память известного иконописца преподобного Андрея Рублева.

В народе 17 июля чествуются Андрей Налива. Считалось, что в этот период на полях зреют и наливаются озимые культуры. Приметы дня:

сегодняшний дождь именуется андреевским;

каков Андрей Налива, таков и Калинник 11 августа;

если на Андрея на деревьях листья желтеют – осень будет ранней.

Фото: 17 июля - праздник Андрея Наливы (pixabay.com/vitalikcitrus940)

17 июля: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1918 году была расстреляна семья последнего Российского Императора Николая II.

В 1919 году завершилась польско-украинская война.

В 1933 году запущен рейс первого парохода между Киевом и Херсоном после окончания строительства Днепровской ГЭС.

В 1942 году в ходе Второй мировой войны началась Сталинградская битва.

В 1955 году в Америке открылся первый "Диснейленд".

В 1962 году впервые советская атомная подводная лодка "Ленинский комсомол" достигла Северного полюса Земли.

В 2014 году в Донецкой области произошло крушение Боинга 777 рейсом Амстердам – Куала-Лумпур, унесшее жизни почти 300 людей.

17 июля: в этот день родились

В 1846 году – Николай Миклухо-Маклай, известный русский путешественник, этнограф, биолог.

В 1849 году – Олена Пчилка, украинская писательница, мать Леси Украинки.

В 1891 году – Борис Лавренев, русский советский писатель.

В 1940 году – Александр Игишев, украинский режиссер.

В 1945 году – Алексей Рыбников, советский композитор.

В 1954 году – Ангела Меркель, немецкий политик, канцлер Германии.

Фото: 17 июля 1954 года родилась Ангела Меркель (g20.org)

17 июля: в этот день умерли

В 1918 году – расстреляны Николай II, император России, с семьей.

В 1959 году – Билли Холидэй, американская джазовая певица.

В 2005 году – Спартак Мишулин, советский актер театра и кино.

В 2005 году – Джеральдин Фицджеральд, американская актриса.

Именинники 17 июля

Сегодня свои именины отмечают: Александра, Алексей, Анастасия, Андрей, Арсений, Богдан, Василий, Георгий, Дмитрий, Ефим, Мария, Марк, Марфа, Михаил, Николай, Никон, Ольга, Савва, Татьяна, Тихон, Федор.

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