17 июля: праздники и важные события на этот день

17 июля 2018 года в мире отмечается День уголовного правосудия, а в народном календаре - Андреевский день, к которому на полях дозревают озимые
Все праздники 17 июля 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.
Ежегодно 17 июля отмечается Всемирный день международного уголовного правосудия, который был утвержден под эгидой ООН в 1998 году.
Также 17 июля православная церковь чтит память известного иконописца преподобного Андрея Рублева.
В народе 17 июля чествуются Андрей Налива. Считалось, что в этот период на полях зреют и наливаются озимые культуры. Приметы дня:
Фото: 17 июля - праздник Андрея Наливы (pixabay.com/vitalikcitrus940)
В 1918 году была расстреляна семья последнего Российского Императора Николая II.
В 1919 году завершилась польско-украинская война.
В 1933 году запущен рейс первого парохода между Киевом и Херсоном после окончания строительства Днепровской ГЭС.
В 1942 году в ходе Второй мировой войны началась Сталинградская битва.
В 1955 году в Америке открылся первый "Диснейленд".
В 1962 году впервые советская атомная подводная лодка "Ленинский комсомол" достигла Северного полюса Земли.
В 2014 году в Донецкой области произошло крушение Боинга 777 рейсом Амстердам – Куала-Лумпур, унесшее жизни почти 300 людей.
В 1846 году – Николай Миклухо-Маклай, известный русский путешественник, этнограф, биолог.
В 1849 году – Олена Пчилка, украинская писательница, мать Леси Украинки.
В 1891 году – Борис Лавренев, русский советский писатель.
В 1940 году – Александр Игишев, украинский режиссер.
В 1945 году – Алексей Рыбников, советский композитор.
В 1954 году – Ангела Меркель, немецкий политик, канцлер Германии.
Фото: 17 июля 1954 года родилась Ангела Меркель (g20.org)
В 1918 году – расстреляны Николай II, император России, с семьей.
В 1959 году – Билли Холидэй, американская джазовая певица.
В 2005 году – Спартак Мишулин, советский актер театра и кино.
В 2005 году – Джеральдин Фицджеральд, американская актриса.
Сегодня свои именины отмечают: Александра, Алексей, Анастасия, Андрей, Арсений, Богдан, Василий, Георгий, Дмитрий, Ефим, Мария, Марк, Марфа, Михаил, Николай, Никон, Ольга, Савва, Татьяна, Тихон, Федор.
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