17 августа: важные события в истории и все праздники на сегодня

17 августа Андрею Кузьменко (Скрябину) исполнилось бы 50 лет
Какие праздники отмечаются сегодня в Украине и мире, какие значимые исторические события произошли 17 августа, а также кто родился и умер в этот день, - расскажет Styler.
Сегодня нет всемирных и международных праздников, однако во многих странах отмечаются национальные значимые даты. К примеру, Индонезия и Габон празднуют День независимости, Аргентина чтит память генерала Сан-Мартина, а в Китае отмечается праздник влюбленных Ци Си.
В народе 17 августа чтят Авдотью Огуречницу. На этот период приходился последний сбор огурцов, а также разгар заготовки малины на зиму. Приметы дня:
Фото: 17 августа - народный праздник Авдотьи Огуречницы (pixabay.com/krzys16)
В 1771 году английский ученый Джозеф Пристли открыл процесс фотосинтеза.
В 1806 году завершилось первое русское кругосветное плавание.
В 1896 году в Лондоне произошло первое в мире ДТП со смертельным исходом.
В 1903 году учреждена Пулитцеровская премия в области литературы, журналистики, музыки и театра.
В 1914 году во Львове основан добровольческий воинский легион "Украинские сечевые стрельцы".
1918 году в Украине гетманом Скоропадским был установлен 8-часовой рабочий день.
В 1934 году состоялся Первый Всесоюзный съезд писателей СССР.
В 1977 году впервые Северного полюса достиг советский атомный ледокол "Арктика".
В 1935 году – Олег Табаков, известный советский и российский актер театра и кино.
В 1942 году – Муслим Магомаев, советский, азербайджанский, российский оперный и эстрадный певец.
В 1943 году – Роберт де Ниро, американский актер, режиссер, продюсер.
В 1960 году – Шон Пенн, американский актер, режиссер.
В 1968 году – Андрей Кузьменко (Кузьма), украинский певец, актер, писатель, телеведущий, лидер группы "Скрябін".
Фото: 17 августа 1968 года родился Андрей Кузьменко (facebook.com/Ukraine.Dnepr.1776)
В 1982 году – Игорь Шамо, украинский композитор, автор гимна Киева.
В 1999 году – Райнер Климке, легендарный немецкий конник, мастер выездки.
В 2002 году – Валентин Плучек, советский театральный режиссер, актер.
Сегодня свои именины празднуют: Алексей, Андрей, Антон, Дарья, Денис, Дмитрий, Евдокия, Иван, Ирина, Константин, Максимилиан, Михаил, Семен.
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Видео: РБК-Украина