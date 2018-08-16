16 августа: важные события в истории и все праздники на сегодня

Иллюстративное фото (pixabay.com/pasja1000)

16 августа отмечается день памяти Элвиса Пресли, а в народе - праздник Антона Вихровея Малинника

Какие праздники отмечаются сегодня в Украине и мире, какие значимые исторические события произошли 16 августа, а также кто родился и умер в этот день, - расскажет Styler.

16 августа: какой сегодня праздник и памятные даты

Сегодня нет международных праздников, однако во многих странах отмечаются национальные значимые даты. К примеру, Доминиканская Республика празднует День возрождения, в Америке проходит Национальный день ВДВ, а также День памяти Элвиса Пресли.

В народе 16 августа чествуется Антон Вихровей Малинник. Считалось, что это один из самых ветреных дней в году. А еще в этот период полным ходом идет заготовка малины на зиму.

Главная примета дня: если в Антонов день бушуют ветра, будет суровая зима.

Фото: На Антона Малинника 16 августа делают заготовки из ягоды (pixabay.com//Daria-Yakovleva)

16 августа: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1896 году началась Клондайкская золотая лихорадка в Канаде.

В 1930 году – день рождения первого звукового цветного мультфильма.

В 1945 году между СССР и Польшей был подписан договор о советско-польской границе.

В 1960 году – день основания Международной академии астронавтики (IAA).

В 1976 году состоялась премьера кинокомедии Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!"

16 августа: в этот день родились

В 1902 году – Юрий Рерих, русский востоковед, филолог, путешественник.

В 1929 году – Билл Эванс, американский джазовый пианист, композитор.

В 1934 году – Пьер Ришар, известный французский актер комик.

В 1954 году – Джеймс Кэмерон, американский кинорежиссер, сценарист.

В 1958 году – Мадонна, известная американская певица, актриса.

В 1973 году – Юлия Высоцкая, российская актриса театра и кино, телеведущая.

16 августа: в этот день умерли

В 1938 году – Роберт Джонсон, американский гитарист, блюзмен.

В 1949 году – Маргарет Митчелл, американская писательница, автор романа "Унесенные ветром".

В 1969 году – Марк Бернес, светский артист эстрады.

В 1977 году – Элвис Пресли, известный американский певец, король рок-н-ролла.

В 1987 году – Андрей Миронов, советский актер театра и кино.

В 2014 году – Всеволод Нестайко, украинский советский детский писатель.

В 2017 году – Вера Глаголева, российская актриса, режиссер.

Именинники 16 августа

Сегодня свои именины празднуют: Антон, Вячеслав, Иван, Кузьма, Николай.

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Видео: РБК-Украина