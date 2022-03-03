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15 тысяч семей в освобожденной от оккупантов Буче снова со светом, - ДТЭК

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Четверг 03 марта 2022 14:56
15 тысяч семей в освобожденной от оккупантов Буче снова со светом, - ДТЭК Фото: 15 тысяч семей в освобожденной от оккупантов Буче снова со светом (РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Энергетики ДТЭК оперативно восстановили электроснабжение освобожденной от российских оккупантов Бучи и окрестных населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "ДТЭК Киевские региональные электросети".

"Ремонтным бригадам "ДТЭК Киевские региональные электросети" удалось отремонтировать подстанцию "Гостомель", которая дает свет в дома Гостомелю и Буче. Также восстановлено электроснабжение от подстанций Бишев и Гореничи. Свет вернули для 15 тысяч домохозяйств", - сообщили в компании.

Утром украинские военные подняли над городом желто-голубой флаг и дали разрешение аварийным бригадам энергетиков на восстановление электроснабжения.

Сейчас продолжаются работы по питанию всех домов в окрестных населенных пунктах.

"Тридцать аварийных бригад "ДТЭК Киевские региональные электросети" непрерывно работают, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов в Киевской области. Работники немедленно приступают на восстановление электросетей как только получают разрешение Вооруженных сил Украины и территориальной обороны на проведение работ на месте боевых действий", - пояснили в компании.

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